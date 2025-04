Un fost junior al Progresului luptă să salveze marca istorică: „M-am împrumutat de bani! Îi returnez în rate”

Situația mărcii istorice Fotbal Club Progresul București SA nu mai interesează pe nimeni. Lichidatorul judiciar Tănasă și Asociații SPRL se chinuie de mai bine de un an să găsească un cumpărător care să reînvie spiritul ”bancarilor din Cotroceni”, organizând săptămânal licitații publice.

Ofertă de 7.000 de euro refuzată de DGRFP București

Licitațiile au început pe 27 februarie 2024, iar prețul de pornire a fost stabilit inițial la 9.883 de euro fără TVA. Primul interesat de achiziționarea mărcii legendarului club Progresul a fost Andrei Răzvan Erimia, patron-antrenor la Progresul Spartac.

Acesta a depus o ofertă oficială de 7.000 de euro, în octombrie 2024, dar a fost refuzat. Deși Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) Sector 5 și-a exprimat acordul pentru vânzare, principalul creditor, DGRFP București – Biroul Juridic Contencios 5 (care deține peste 62% din masa credală), a respins oferta, solicitând continuarea vânzării prin licitație publică cu strigare.

Timpul a trecut iar prețul mărcii a scăzut gradual. Astfel, în contextul lipsei de oferte concrete la licitațiile succesive, lichidatorul a propus stabilirea unui nou preț de pornire de doar 2.000 de euro + TVA, pe baza unei noi oferte venite de la Stoian Daniel Alexandru (33 de ani), fost jucător al Progresului București și FC Național. Adunarea Creditorilor a fost convocată marți, 29 aprilie 2025, ora 12:00, pentru a analiza ultima ofertă.

Daniel Stoian: ”Am fost în deplasări cu suporterii Progresului. Mi se spunea ’Juniorul’”

Contactat de FANATIK, Daniel Stoian, fundaș central legitimat în prezent la Dunărea Giurgiu (Liga 3), a explicat de ce dorește să cumpere marca Progresul: ”Eu am fost junior la Progresul, la grupa 1991, unde l-am avut antrenor pe Aurel Măndoiu. Țin cu Progresul de mic copil, pasiune moștenită de la tata. În copilărie am fost în multe deplasări cu suporterii. Mi se spunea ’Juniorul’.

Ulterior, Stoian a subliniat și valoarea personală pe care o are marca pentru el, explicând: ”Pentru mine marca Progresul are o valoare sentimentală. Eu am prins și FC Național și Progresul, pe final, din 2007 până în 2009. Am încercat să obțin și denumirea de FC Național, dar nu se mai poate, deoarece, de ceva timp, legislația nu mai permite societăților private să aibă denumiri gen ‘național’ sau ‘român’. Doar organizațiile de stat mai pot”.

”Marca Progresul trebuie să rămână la un ‘progresist’”

În discuție, acesta a rememorat și o tentativă mai veche de a achiziționa marca, întâmpinată însă cu obstacole: ”Eu am mai încercat să cumpăr marca Progresul. Cu câțiva ani în urmă m-am întâlnit cu fostul lichidator judiciar, domnul Constantinescu Cicerone, dar a vrut să mă păcălească, pur și simplu. Zicea că-mi vinde niște aparate ce mai erau pe la sala de sport din Cotroceni. Cerea vreo 60.000 de lei, în jur de 14.000 de euro”.

De atunci, lucrurile s-au schimbat, susține Stoian, care a urmărit cu atenție situația clubului său de suflet: ”Am urmărit situația și am văzut că de câțiva ani este un nou lichidator judiciar. Din punctul meu de vedere, marca Progresul trebuie să rămână la un ‘progresist’.

Am făcut o ofertă concretă de 2.000 de euro + TVA la sediul lichidatorului judiciar, iar acum trebuie să decidă ANAF dacă va fi acceptată. Marca este singurul bun care a mai rămas de valorificat din tot ce a însemnat clubul Progresul București”.

„Nu vreau să fac nicio speculă. Voi ceda marca clubului Progresul Spartac”

În ceea ce privește planurile de viitor, Daniel Stoian afirmă clar că nu urmărește un câștig personal: ”Dacă se va aproba oferta, voi ceda marca clubului Progresul Spartac din Liga 3. Nu vreau să fac nicio speculă. Consider că Progresul Spartac este cea mai îndreptățită echipă să ducă mai departe denumirea de Progresul”. Stoian a jucat la Progresul Spartac, 2016-2018, și a fost căpitanul echipei.

În final, Stoian a evocat și un vis mai îndepărtat, legat de renașterea spiritului Progresului în locul său istoric din ’Parcul cu Platani’: ”De altfel, Progresul Spartac este o denumire mai veche a clubului, la începutul anilor ’50. Poate peste câțiva ani, când nu va mai fi domnul Isărescu la conducerea BNR, se va gândi cineva să repună în funcțiune , iar Progresul va reveni acasă, în ‘Doctor Staicovici’”.

M-am împrumutat de bani de la un prieten pentru a cumpăra marca Progresul. Îi voi returna în rate dacă se va aproba oferta mea. Aș fi foarte fericit dacă obțin această marcă și împăcat cu gândul că va ajunge unde trebuie” – Daniel Stoian

Cum a ajuns marca Progresului la preț de chilipir: cronologia evenimentelor

27 februarie 2024: Marca Fotbal Club Progresul București SA este scoasă la vânzare prin licitație publică, cu preț de pornire de 9.883 euro.

Marca Fotbal Club Progresul București SA este scoasă la vânzare prin licitație publică, cu preț de pornire de 9.883 euro. Primăvara-vara 2024: Licitațiile organizate săptămânal nu atrag cumpărători.

Licitațiile organizate săptămânal nu atrag cumpărători. 21 octombrie 2024: Andrei Răzvan Erimia, patron-antrenor la Progresul Spartac, depune o ofertă de 7.000 euro. Oferta este respinsă de Adunarea Creditorilor, la solicitarea DGRFP București, care cere continuarea vânzării prin licitație cu strigare, cu scăderi graduale ale prețului.

Andrei Răzvan Erimia, patron-antrenor la Progresul Spartac, depune o ofertă de 7.000 euro. Oferta este respinsă de Adunarea Creditorilor, la solicitarea DGRFP București, care cere continuarea vânzării prin licitație cu strigare, cu scăderi graduale ale prețului. Toamna 2024 – începutul lui 2025: Se organizează mai multe runde de licitații, fără succes.

Se organizează mai multe runde de licitații, fără succes. 23 aprilie 2025: Lichidatorul propune un nou preț de pornire de 2.000 euro + TVA, având în vedere oferta primită de la Stoian Daniel Alexandru, fost jucător al Progresului și FC Național.

Lichidatorul propune un nou preț de pornire de 2.000 euro + TVA, având în vedere oferta primită de la Stoian Daniel Alexandru, fost jucător al Progresului și FC Național. 29 aprilie 2025: Este programată o nouă Adunare a Creditorilor pentru vot asupra ofertei.

Progresul București a recuperat sub 1% din datoriile de 13,6 milioane de lei!

Creditorii clubului FC Progresul București SA nu au mari speranțe să-și recupereze banii. Din totalul datoriilor înscrise, în valoare de 13.641.054,42 lei, circa 3 milioane de euro, lichidatorul judiciar a reușit să recupereze doar 32.769 lei din vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul clubului.

La această sumă s-ar putea adăuga și cei aproximativ 2.000 de euro + TVA, reprezentați de oferta fermă pentru cumpărarea mărcii „Fotbal Club Progresul București SA”, depusă de Daniel Stoian.

Banii strânși până acum, cei 32.769 lei, au fost folosiți aproape integral pentru plata taxelor OSIM pentru prelungirea denumirii, a anunțurilor publicitare și a onorariilor lichidatorului și administratorului judiciar.

Potrivit raportului întocmit de lichidator, Progresul București a ajuns în imposibilitate de plată din cauza unui management defectuos, manifestat prin lipsa de interes în încasarea sumelor datorate de către propriii debitori. Situația financiară a clubului a fost agravată de retrogradarea în Liga 2 și de dependența de o piață exclusivistă, unde veniturile principale proveneau din vânzarea jucătorilor de fotbal, iar prețul acestora era direct influențat de performanțele lor sportive.

În momentul intrării în insolvență, acționarii Progresului erau:

Dodu Gaz Service SRL (Marin Dodu)– 81,275%

Bogdan Tohăneanu – 17,4625%

Constantin Iacov – 1,2625%

Contextul istoric al clubului Progresul București

Progresul București este unul dintre cluburile de tradiție din fotbalul românesc, înființat în 1944 și câștigător al Cupei României în 1960. După multiple probleme financiare, clubul a fost declarat în lichidare, iar marca oficială a rămas blocată în procedură judiciară.

Declinul formației din ”Parcul cu Platani” a început în 2007, odată cu retrogradarea în Liga 2. În acel moment, FC Național și-a reluat vechiul nume de Progresul București, însă echipa s-a retras din campionatul 2008-2009, după două neprogramări cauzate de datorii. Ultimul antrenor a fost .

În aceeași perioadă, clubul a fost evacuat din complexul Cotroceni, pe fondul datoriilor acumulate față de Banca Națională a României, proprietara bazei sportive în care se afla stadionul pe care jucau ”bancarii”.

Între timp, mai multe echipe, precum , A.S. FC Progresul București și CS Progresul 2005, revendică moștenirea istorică a Progresului, însă fără a deține în mod oficial marca sau palmaresul original.

Denumirile istorice ale echipei