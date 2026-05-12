Un fost magistrat cere 100.000 de euro și rentă viageră de la Cotroceni după ce Nicușor Dan i-a întârziat pensionarea anticipată

Un fost judecător de la Tribunalul București a cerut Administrației Prezidențiale să-i achite o rentă viageră de 2.360 de lei pe lună, după ce Nicușor Dan a refuzat timp de două luni să-i semneze decretul privind ieșirea la pensie. Ex-magistratul cere și daune morale de 100.000 de euro din cauza stării de anxietate provocate de blocarea dosarului său de pensionare pe biroul președintelui.

”Blocajul inexplicabil” de la Cotroceni ar putea fi reparat cu 100.000 de euro

În iulie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii vorbea despre ”un blocaj inexplicabil” provocat de președintele Nicușor Dan, care refuza să semneze decretele de pensionare pentru zeci de judecători și procurori. ”Președintele nu este un notar, (…) să ia o hârtie și să semneze și el, să contrasemneze, nu ăsta este rolul președintelui”, răspundea atunci Nicușor Dan. Ezitarea de câteva săptămâni a însemnat, pentru unii magistrații, pierderea anumitor drepturi și privilegii.

Mihnea Constantin Nicolaescu, judecător la Tribunalul București, detașat vara trecută la Tribunalul Giurgiu și desemnat judecător de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Giurgiu, a primit semnătura lui Nicușor Dan pe decretul de eliberare din funcție la data de 1 august 2025, la o lună după data la care solicitase ieșirea la pensie.

l-a costat stres și bani, susține magistratul într-o acțiune în instanță depusă la Tribunalul București împotriva Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Administrației Prezidențiale. Magistratul susține că a sunat zilnic la Cotroceni, inclusiv la departamentul juridic, pentru a cere explicații iar răspunsul a fost că dosarul său este ”în analiză” și că Nicușor Dan nu are termen pentru semnarea decretelor.

Fostul judecător spune că Nicușor Dan i-a generat ”un stres insuportabil”

Nicolaescu a explicat că a discutat și la CSM iar cei de acolo i-au transmis că ”nu s-au mai confruntat în trecut cu o astfel de situație, ca decretele să nu fie semnate”.

”Neînțelegând ce anume analizează domnul preşedinte, a rămas cu decretul nesemnat. În zilele ce au urmat a aflat din mass-media, că pensiile şi salariile magistraților vor fi drastic micşorate, fără a se preciza vreo dată de la care ar începe să curgă acest demers legislativ. Totul s-a concretizat într-o situație de natură a-i genera un stres insuportabil din moment ce două luni de zile practic, nu a fost lăsat să se pensioneze de domnul preşedinte prin omisiunea vădită şi cu bună ştiință de a semna decretele”, se arată în documentul consultat de FANATIK.

În cererea de chemare în judecată, Nicolaescu a explicat că, din cauza întârzierii semnării decretului, a pierdut jumătate din sporul de penitenciar, care reprezenta 10% din salariul de încadrare pe luna iunie 2025.

Administrația Prezidențială ar putea fi obligată să-i plătească fostului judecător o rentă viageră de 2.360 de lei pe lună

Mai precis, la data de 5 iunie 2026, CSM i-a admis cererea de pensionare anticipată și drept urmare, la 16 iunie, s-a dispus încetarea delegării sale la Penitenciarul Giurgiu și numirea unui alt judecător titular. Problema este că, în cazul , se ia în calcul ”ultimul salariu în plată”, care a fost cel din iulie, pentru că Nicușor Dan nu a semnat la timp. Din această cauză, magistratul a pierdut sporul de penitenciar, deși cererea de ieșire la pensie o depusese încă de la finalul lunii mai.

Acum, judecătorul cere recalcularea deciziei de pensionare cu luarea în calcul de către CSM a jumătate din sporul de penitenciar, care în cazul lui este de 2.360 de lei. În subsidiar, a solicitat ”obligarea Administrației Prezidențiale la plata către reclamant, lunar, cu titlu viager, a sumei de 2.360 de lei, cu titlu de prejudiciu material efectiv cauzat de văduvirea cuantumului pensiei sale de serviciu din culpa pârâtei, începând cu 01.07.2025 și pentru viitor”.

În plus, judecătorul a cerut daune morale de 100.000 de euro, tot din partea Administrației Prezidențiale, menționând că ”bâlbâiala instituțională a președintelui” l-a costat stări de anxietate, dureri abdominale și insomnii.

”Am fost tratat cu maximă umilință și desconsiderare de domnul președinte”

”A precizat că prejudiciul material cauzat reclamantului se grevează pe două paliere şi anume, acela al diminuării substanțiale a pensiei cuvenite de serviciu, lucru pe care îl solicita a fi reparat (2360 lei net pe lună) și acela reprezentând daunele materiale privind starea sa de sănătate, consultații medic, ecografii abdominale, analize de sânge, programări, medicamente, regim alimentar drastic, etc.

În ceea ce priveşte stresul psihic cauzat de bâlbâiala instituțională a domnului preşedinte, a menţionat că acesta se concretizează prin suferința concretă a simptomelor bolii dobândite – stare de anxietate, somnolență, dureri abdominale în partea dreaptă, insomnii, etc. şi prin aceea că, după 25 de ani de magistratură, a fost tratat de dl preşedinte (Administrația prezidențială) cu umilință maximă şi desconsiderare, atât personal cât şi profesional”, se mai arată în cererea de chemare în judecată.

Litigiul fostului judecător cu ÎCCJ și Administrația Prezidențială a fost înregistrat la Tribunalul București, în septembrie 2025, la secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări. În martie 2026, dosarul a fost declinat către Curtea de Apel București, secția de Contencios Administrativ.

De ce a refuzat Nicușor Dan să semneze ieșirea la pensie a zeci de magistrați până la 1 august 2025

La începutul lunii iulie a anului 2025, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis președintelui Nicușor Dan o scrisoare deschisă prin care îi cerea explicații pentru blocarea a zeci de dosare de pensionare sau de numire în funcție. CSM spunea atunci că Administrația Prezidențială nu a oferit nicio justificare acestui ”blocaj inexplicabil” și că atitudinea președintelui ”generează consecințe negative în activitatea instanțelor judecătorești”.

În replică, Nicușor Dan a declarat că magistrații care îndeplinesc vârsta de pensionare nu trebuie să se mai grăbească să iasă din sistem și că are 40-50 de cereri de pensionare, multe cu dosare incomplete. Președintele spune că este datoria lui să verifice aceste dosare în parte, nefiind obligat să semneze tot ce ajunge la el.

Nicușor Dan: ”Președintele nu este un notar”

”Există o regulă foarte bună pe care CSM a instituit-o în urmă cu câțiva ani, care spune că magistratul care dorește să se pensioneze cu cel puțin 90 de zile înainte anunță instanța la care lucrează, și conducătorul instanței are grijă să nu-l mai trimită în complet, astfel încât în aceste 90 de zile până la pensionare să poată să redacteze toate hotărârile pe care nu le-a redactat și, în felul ăsta, la momentul pensionării, să nu mai aibă niciun fel de obligație, deci e o normă foarte bună.

90% din cererile de pensionare nu verifică această condiție, adică, așa cum v-am spus, oamenii spun: „vreau să mă pensionez”, fără să fi notificat înainte, sau și când notifică înainte, sunt situații de genul „e o notificare, vreau să mă pensionez în octombrie 2023”, după care nu se mai întâmplă nimic, și în iunie 2025 apare o cerere „știți că eu v-am notificat în 2023 că vreau să mă pensionez, vă rog, pensionați-mă în iunie 2025”. Nu se poate așa.

Care e consecința? Consecința este că nimeni nu prevede când va fi momentul acesta al pensionării – și colegii mei sunt asaltați de telefoane: „hai, când semnează Președintele, că noi nu știm cum să ne constituim completul”- , dacă oamenii rămân sau pleacă, nu e normal așa ceva, și Președintele nu este un notar, asta a spus Constituția, adică Președintele să ia o hârtie, să vadă că e semnătura doamnei Costache de la CSM și să semneze și el, să contrasemneze, nu ăsta este rolul Președintelui. Constituția i-a dat rolul de a da decretul de eliberare din funcție prin pensionare tocmai pentru a veghea la corectitudinea acestui proces”, spunea Nicușor Dan în vara anului 2025.