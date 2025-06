Un fost mare arbitru englez, amintiri fabuloase cu Gică Hagi: ”I-am acordat un penalty ca să poată doborî un record”. Video

Fost arbitru în Premier League și la nivel internațional, David Elleray este acum director tehnic la IFAB și a venit în România pentru a superviza brigăzile de la Campionatul European U19, dar și-a amintit de Gică Hagi.

Amintiri de colecție ale lui David Elleray cu Gică Hagi

Ajuns la vârstă de 70 de ani, David Elleray a povestit cu mult umor cum l-a ajutat pe Gică Hagi să stabilească un record la echipa națională și s-a arătat încântat de calitatea arbitrilor din țara noastră.

ADVERTISEMENT

”În septembrie 1997, am fost arbitru la meciul România – Islanda, un meci de calificare pentru Cupa Mondială, jucat aici. În acel meci, Hagi a stabilit recordul de selecții, ajungând la 105. A marcat și două goluri.

Cred că, odată cu primul gol, a egalat recordul de goluri marcate pentru România, iar apoi, într-un gest foarte generos, i-am acordat un penalty spre finalul meciului, ca să poată doborî acel record.

ADVERTISEMENT

Arbitrajul românesc a evoluat constant și vizibil. În ultimii ani, în special, i-am văzut pe arbitri delegați la meciuri foarte importante. Știm cu toții că Istvan Kovacs a fost delegat la finala Ligii Campionilor. Acum se află în America, la .

Anul trecut, la turneul Under 19 din Irlanda de Nord, am avut și un tânăr arbitru român, Marian Barbu, care a făcut o treabă foarte bună. Cred că, sub o conducere puternică și cu o pregătire foarte bună, România devine o țară din ce în ce mai importantă în arbitrajul european”, a declarat Elleray, într-un interviu FRF.tv.

ADVERTISEMENT

VAR-ul, un sistem necesar

Fostul mare arbitru englez a recunoscut că nu este perfect și naște destul de multe controverse, însă este convins că acesta a adus beneficii fotbalului și a îndreptat multe decizii eronate.

ADVERTISEMENT

”Cred că VAR a ajutat mai mult fotbalul decât arbitrii, în sensul că, deși nu e perfect, și apar unele greșeli, un meci important, o finală, un campionat nu mai este decis de o greșeală de arbitraj. Asta e esența VAR-ului: să aducă echitate. Nu mai vrem situații precum ‘mâna lui Dumnezeu’ a lui Maradona împotriva Angliei sau hențul lui Thierry Henry contra Irlandei.

VAR-ul ajută și arbitrii: dacă fac o greșeală gravă, ea poate fi corectată. Arbitrii sunt oameni. Și eu, când greșeam, nu mergeam acasă liniștit. Eram afectat. VAR le oferă o a doua șansă, pentru a întoarce o decizie care ar fi fost nedreaptă pentru una dintre echipe.

Un alt beneficiu adesea trecut cu vederea este că acum sunt mult mai puține intrări periculoase și lovituri cu cotul fără minge, pentru că jucătorii știu că vor fi surprinși. Deci fotbalul a devenit mai corect și mai sigur”, a spus el.

Cere respect pentru arbitri

David Elleray s-a arătat nemulțumit de presiunea tot mai mare care se pune pe arbitri și este de părere că lumea ar trebui să înțeleagă că și aceștia sunt supuși greșelii și să le arate mai mult respect.

”Una dintre probleme este că lumea așteaptă perfecțiune de la arbitri. Chiar și cu VAR, rata de acuratețe a deciziilor importante e de 98–99%, dar tot nu e suficient pentru unii. Un portar greșește – lumea e mai înțelegătoare. Un atacant ratează un penalty – e parte din joc.

Un arbitru greșește – e de neacceptat. Deci trebuie să înțelegem că arbitrii sunt oameni și că au contribuția lor importantă în jocul de fotbal. Trebuie să existe mai mult respect și tratament adecvat față de ei, pentru că fără arbitri, fotbalul suferă”, a încheiat directorul tehnic IFAB.