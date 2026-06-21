Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Un fost mare arbitru român îl laudă pe Istvan Kovacs: „Debutul perfect! Collina a fost inspirat”. Va mai fi delegat?!

Istvan Kovacs a debutat la Campionatul Mondial, fiind la centru în meciul 1000 din istoria turneelor finale. A condus fără mari probleme duelul Japonia - Tunisia, scor 4-0, fiind lăudat de un fost mare arbitru român.
Marian Popovici
21.06.2026 | 11:15
Un fost mare arbitru roman il lauda pe Istvan Kovacs Debutul perfect Collina a fost inspirat Va mai fi delegat
EXCLUSIV FANATIK
Istvan Kovacs, în timpul meciului Japonia - Tunisia. Sursa: Profimedia
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a debutat la Campionatul Mondial. Arbitrul român a fost la centru în primul său meci de la un turneu final mondial, la a doua participare. Pierluigi Collina l-a delegat la meciul 1000 din istoria Mondialelor, arbitrul român având un echipament special pentru meciul disputat între Japonia şi Tunisia, scor 4-0.

Cristi Balaj laudă prestaţia lui Istvan Kovacs: „Debutul perfect! Precis va mai fi delegat”

Fostul mare arbitru român, Cristi Balaj, a analizat prestaţia lui Istvan Kovacs, spunând că românul a avut parte de un debut perfect, Pierluigi Collina fiind inspirat cu această delegare. Balaj e de părere că nu va fi singurul meci arbitrat de Kovacs la această competiţie:

ADVERTISEMENT

„A fost debutul perfect pentru Istvan Kovacs. Meciul 1000 în istoria Campionatelor Mondiale, cu o însemnătate aparte și un tricou special. O partidă în care nu s-au acordat cartonașe, asta și datorită prestanței și clarității deciziilor tehnice ale arbitrului. O notă în plus, în condițiile în care aveam o echipă a Tunisiei, în care jucătorii știau că vor părăsii competiția.

Pierluigi Collina a fost inspirat cu delegarea lui Istvan la acest meci important iar pentru noi este un motiv de mândrie. Trebuie sa rămână concentrat, pentru că precis va mai fi delegat si așa cum am remarcat, partidele sunt diferite. Un arbitru bun, trebuie să fie pregătit să rezolve orice situație complicată. Îi ținem pumnii!”, a spus Balaj pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi24.ro
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară

O singură fază fierbinte pentru arbitrul român! Selecţionerul Japoniei, nemulţumit de decizie

Chiar dacă a dus meciul fără probleme, Istvan Kovacs a avut parte şi de faze controversate. În primul minut nu a acordat penalty după un duel în careul tunisienilor între Ueda şi Ellyes Skhiri, căpitanul tunisienilor. A existat un contact în careu, dar românul a considerat că e prea puţin să acorde penalty-ul, în condiţiile în care nici VAR nu a intervenit.

ADVERTISEMENT
ZERO! Ce a făcut Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Digisport.ro
ZERO! Ce a făcut Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026

Decizia românului a fost contestată de selecţionerul niponilor, Hajime Moriyasu, cel care a gesticulat nervos după faza respectivă. Kovacs a fost criticat aspru pe reţelele de socializare, dar specialiştii în arbitraj i-au dat dreptate şi au considerat că meciul a fost dus fără probleme la bun sfârşit de arbitrul român.

ADVERTISEMENT

Deşi a fost şi la Cupa Mondială din 2022, Istvan Kovacs a condus abia în 2026 primul său meci din carieră la Cupa Mondială, la centru. Cu acest succes, Japonia se califică, virtual, în faza următoare, în timp ce Tunisia este, matematic, eliminată.

  • 41 de ani are Istvan Kovacs
  • 4 turnee finale Europene şi Mondiale are Kovacs în palmares (Euro 2021 şi 2024, CM 2022 şi 2026)
3,20 este cota BETANO pentru „X” la meciul Japonia - Suedia
Anunț oficial! Anderson Ceara și-a stabilit viitorul după ce a ratat transferul la...
Fanatik
Anunț oficial! Anderson Ceara și-a stabilit viitorul după ce a ratat transferul la FCSB
„Suedezii azi mielușei, în toamnă vor fi lei”. Editorial Marcel Pușcaș în perspectiva...
Fanatik
„Suedezii azi mielușei, în toamnă vor fi lei”. Editorial Marcel Pușcaș în perspectiva „dublei” României din toamnă
Grupa D, LIVE BLOG de la CM 2026. Fanii americani, cuceriți de echipa...
Fanatik
Grupa D, LIVE BLOG de la CM 2026. Fanii americani, cuceriți de echipa națională! Prețurile pentru meciurile din faza eliminatorie au „explodat”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Ce i-a avertizat Nicolae Ceaușescu pe jucătorii Stelei după succesul de la Sevilla:...
iamsport.ro
Ce i-a avertizat Nicolae Ceaușescu pe jucătorii Stelei după succesul de la Sevilla: 'M-au luat căldurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!