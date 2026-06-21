Un fost mare arbitru român îl laudă pe Istvan Kovacs: „Debutul perfect! Collina a fost inspirat”. Va mai fi delegat?!

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Istvan Kovacs a debutat la Campionatul Mondial. Arbitrul român a fost la centru în primul său meci de la un turneu final mondial, la a doua participare. Pierluigi Collina l-a delegat la meciul 1000 din istoria Mondialelor, arbitrul român având un echipament special pentru meciul disputat între Japonia şi Tunisia, scor 4-0.

Cristi Balaj laudă prestaţia lui Istvan Kovacs: „Debutul perfect! Precis va mai fi delegat”

Fostul mare arbitru român, Cristi Balaj, a analizat prestaţia lui Istvan Kovacs, spunând că românul a avut parte de un debut perfect, Pierluigi Collina fiind inspirat cu această delegare. Balaj e de părere că nu va fi singurul meci arbitrat de Kovacs la această competiţie:

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„A fost debutul perfect pentru Istvan Kovacs. Meciul 1000 în istoria Campionatelor Mondiale, cu o însemnătate aparte și un tricou special. O partidă în care nu s-au acordat cartonașe, asta și datorită prestanței și clarității deciziilor tehnice ale arbitrului. O notă în plus, în condițiile în care aveam o echipă a Tunisiei, în care jucătorii știau că vor părăsii competiția.

Pierluigi Collina a fost inspirat cu delegarea lui Istvan la acest meci important iar pentru noi este un motiv de mândrie. Trebuie sa rămână concentrat, pentru că precis va mai fi delegat si așa cum am remarcat, partidele sunt diferite. Un arbitru bun, trebuie să fie pregătit să rezolve orice situație complicată. Îi ținem pumnii!”, a spus Balaj pentru FANATIK.

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Chiar dacă a dus meciul fără probleme, Istvan Kovacs a avut parte şi de faze controversate. În primul minut nu a acordat penalty după un duel în careul tunisienilor între Ueda şi Ellyes Skhiri, căpitanul tunisienilor. A existat un contact în careu, dar românul a considerat că e prea puţin să acorde penalty-ul, în condiţiile în care nici VAR nu a intervenit.

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Decizia românului a fost contestată de selecţionerul niponilor, Hajime Moriyasu, cel care a gesticulat nervos după faza respectivă. Kovacs a fost criticat aspru pe reţelele de socializare, şi au considerat că meciul a fost dus fără probleme la bun sfârşit de arbitrul român.

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Deşi a fost şi la Cupa Mondială din 2022, Istvan Kovacs a condus abia în 2026 primul său meci din carieră la Cupa Mondială, la centru. Cu acest succes, Japonia se califică, virtual, în faza următoare, .