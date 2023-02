Un fost mare jucător al Stelei, anunț sumbru pentru Rapid: „Nu prinde Top 3!”. Video Exclusiv

Rapid este pe locul 3 în SuperLiga, cu 45 de puncte, la șase lungimi de liderul Farul Constanța. Cu toate acestea, alb-vișiniii, care nu au titlu din 2003, sunt văzuți fără șanse la podium la finalul sezonului. Florin Gardoș a dat verdictul .

Rapid, fără șanse la podiumul din SuperLiga. Verdictul lui Florin Gardoș

După etapa a 24-a din SuperLiga, Rapid a rămas pe locul 3, cu 45 de puncte, unul peste rivala FCSB. , dar sunt considerați în continuare un outsider în play-off.

ADVERTISEMENT

Fotbalist la gruparea roș-albastră în perioada 2010-2014, Florin Gardoș este de părere că CFR Cluj va câștiga al șaselea titlu la rând, iar echipa lui Adrian Mutu va termina în afara podiumului.

„Cred că CFR va câștiga titlul, chiar dacă a arătat foarte rău cu FCSB și chiar dacă nu e acel CFR de anul trecut. I-am văzut în meciurile din Europa. În momentele când se concentrează și au neapărat de nevoie de un rezultat, reușesc să îl obțină.

ADVERTISEMENT

Eu nu o văd pe Rapid terminând în primele trei”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fostul fundaș și-a amintit și de ostilitatea cu care era întâmpinat atunci când era adversar pe Giulești.

ADVERTISEMENT

„N-am fost înjurat pe niciun stadion ca pe Giulești, vechiul Giulești. Era incredibil. Îmi și plăcea că era atmosfera aia incredibilă, dar nu am fost înjurat.

Scuipat nu am am prins că nu eram pe bancă, ăsta am fost norocul meu, că știu că ploua, trebuia să vii cu umbrela. Oricum, meciuri frumoase. Unele dintre cele mai frumoase meciuri jucate de mine în România au fost în Giulești.

ADVERTISEMENT

Deci merg pe ideea asta. CFR titlu, Rapid nu va termina în primele trei și sunt de acord cu ideeea că va fi cel mai echilibrat play-off de până acum. Adică și echipele de pe 5, 6 vor lua puncte”, a adăugat Gardoș.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Nu uitați: puteți urmări Fanatik SuperLiga în fiecare luni, marți și vineri, începând de la ora 10:30, pe toate căile de comunicare „fanatice” de pe mediile sociale, de la site-ul FANATIK.RO la canalul de de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok.