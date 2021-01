Un fost mare sportiv în prima linie a protestelor pro-Trump. Care e motivația lui

Un fost mare jucător din NBA se află în prim planul protestelor pro-trump din capitala Washington D.C. Imaginile care au îngrozit lumea, cu protestatarii de la Capitoliu, îl au protagonist și pe un fost mare sportiv.

FANATIK relatează ultimele evenimente petrecute în Statele Unite ale Americii, după ce primarul din Washington DC a anunțat stare de asediu. Nu e deloc suprinzător că sportul a fost și el afectat de evenimentele extrem de grave din capitala Americii.

Bilanțul evenimentelor din capitala SUA este unul tragic, după ce patru protestatari au decedat, 52 de persoane au fost arestate și 14 oameni au fost răniți.

David Wood, fostul coleg al lui Michael Jordan, în prima linie a prostelor de la Capitoliu

Este vorba despre David Wood, fost coleg cu Michael Jordan la Chicago Bulls. Fostul mare baschetbalist în vârstă de 56 de ani a apărut în fața Capitoliului din Washington, cu un corn uriaș de vânătoare în care sufla cu putere în timp ce protestatarii au ocupat unul dintre cele mai semnificative simboluri americane.

David Wood a jucat în cariera sa la echipe mari din NBA, precum Chicago Bulls, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, sau Milwaukee Bucks. A jucat și în Europa, la Barcelona, Libertas Livorno, Unicaja Malaga sau Murcia.

Wood este un uriaș de 2,06 metri și cea mai importantă performață din carieră este medalia de bronz obținută cu naționala SUA la campionatul mondial din 1998. Fostul mare baschetbalist este cunoscut era recunoscut pentru combativitatea sa extremă, ceea ce i-a adus și porecla de „Gladiatorul”, fiind considerat în același timp un „globetrotter” deoarece a jucat la foarte multe echipe atât pe continentul american cât și în Europa.

Care e motivația lui David Wood

Wood este convins că votul a fost fraudat la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii și a avut mai multe postări cu imagini de la protestele la care a participat: „Am șters multe dintre ele astăzi. Am mers la Capitoliu pentru a mă ruga pentru președintele Trump. Mulți oameni mi-au trimis mesaje să îi țin informați, așa că am filmat și transmis în direct pentru că am crezut că lumea voia să vadă ceea ce se întâmpla”, a declarat Wood potrivit Marca.

David Wood este sută la sută convins că alegerile au fost fraudate și deși nu vrea să recunoască că îl susține pe fostul președinte Donald Trump, acesta a mărturisit: „M-am simțit foarte în siguranță înconjurat de mulţi oameni care își iubesc țara. Totuși, am văzut zece oameni supărați care creau probleme. Oamenii sunt furioşi că voturile lor nu au contat din cauza voturilor ilegale și eu nu îi învinuiesc pentru asta.

Wood este sigur că adevărul va fi ieși la iveala, iar dovezile privind fraudarea alegerilor vor apărarea înainte de instaurarea lui Joe Biden: „Înainte ca președintele următor să depună jurământul, o să vedeți, șocați și surprinși, că va fi scoasă la iveala frauda, ceea ce îl va face din nou pe Trump președinte pentru încă patru ani. Eu nu susțin această energie negativă și nu am cunoscut pe nimeni dintre cei pe care i-am văzut la Capitoliu aseară. Nu am fost acolo să protestez, ci să mă rog și să văd. Vă iubesc pe toți”, a scris David Wood pe rețelele de socializare. La scurt timp după această postare, David Wood și-a cerut scuze.

