Un fost ministru al Sănătății a cerut în instanță suspendarea unui grup de Facebook al pacienților ”nemulțumiți”. Ce spun judecătorii

Medicul chirurg Victor Costache, ministru al Sănătății în perioada primelor cazuri de COVID-19 din România, a dat în judecată fiica unuia dintre foștii lui pacienți. Femeia a înființat un grup de Facebook intitulat ”Nemulțumiți de doctorul Costache Victor, chirurg cardio (Sanador)”, după ce tatăl ei a decedat. Între timp, platforma Meta a eliminat conținutul paginii, însă acțiunea în justiție continuă.

Victorie temporară în instanță pentru fostul ministru al Sănătății

La începutul lunii noiembrie, Tribunalul București a admis cererea formulată de Victor Sebastian Costache, fost ministru al Sănătății în cabinetul premierului Ludovic Orban, împotriva Nicoletei V., fiica unui fost pacient al medicului. În decizia atacată deja de pârâtă, judecătorii au interzis ”în mod provizoriu” femeii să mai efectueze postări cu privire la persoana medicului chirurg, până la soluționarea definitivă a dosarului care judecă ”fondul cauzei”.

Din dosarul consultat de FANATIK rezultă că fostul ministru susține că grupul a fost creat în martie 2025 și funcționează ”ca un instrument de defăimare coordonată, hărțuire digitală și incitare publică, fiind postate mesaje denigratoare la adresa sa, cu acuzații nefondate fără valoare judiciară, cauzând prejudicii imaginii sale și reputației sale profesionale”.

Victor Costache mai arată că imaginea de grup este una ”ostentativă” și arată o persoană în halat alb care poartă cătușe la mâini dar și că au fost postate fără acordul său înregistrări audio-video în care a fost implicat fără știrea sa, au fost divulgate conversații cu membrii familiei pacientului sau numere de telefon ale său sau ale colegilor. Mesajele postate de membrii grupului ar fi fost preluate și pe un grup mai mare, cu circa 18.000 de utilizatori (grupul Medici rezidenți).

Ce spune femeia dată în judecată de medicul Victor Costache

În replică, femeia care a înființat grupul a povestit în întâmpinare că tatăl său ar fi fost supus unei intervenții cardiovasculare la inimă, iar după patru luni de internare a decedat. Fiica pacientului susține că intervenția efectuată de medicul Costache nu era necesară (ar fi fost suficientă o soluție mai ușoară) dar și că a fost informată eronat în legătură cu costurile intervenției, care se ridică la câteva zeci de mii de euro.

”Pârâta arată că s-a simţit datoare, responsabilă să înfiinţeze grupul de Facebook deoarece majoritatea aparţinătorilor nu fac demersuri juridice de frica influenţei doctorului, fost ministru al Sănătăţii, lipsei puterii psihice de a continua.

Pârâta arată că ulterior efectuării coronarografiei a încercat să găsească recenzii, păreri despre medicul Costache Victor şi a regăsit pe pagina Facebook a spitalului doar recenzii pozitive, fiind eliminate comentariile negative şi blocate comentariile pacienţilor”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Facebook a suspendat grupul. Judecătorii i-au interzis femeii să mai posteze ”temporar” mesaje despre fostul ministru

În primă fază, Tribunalul București a judecat cererea de ordonanță președințială, respectiv eliminarea temporară a grupului și obligarea femeii să nu mai posteze. Magistrații au constatat că care făcea referire la activitatea medicului, și a admis ”al doilea capăt de cerere”, care făcea referire la abținerea de la a mai face afirmații despre fostul ministru.

Judecătorii au constatat că mesajele de pe grup aveau ”un limbaj contondent și termeni defăimători” și că ”exprimă resentimente puternice ale pârâtei față de modul în care s-a desfășurat tratamentul tatălui său”.

”Acuzaţiile formulate se referă la exercitarea profesiei de medic de către reclamant, acesta fiind medic chirurg cardiolog care şi-a realizat prin exercitarea profesiei o imagine a unui doctor profesionist, având poziţia unei persoane care ia contact frecvent cu publicul şi care se doreşte a fi pus în slujba sănătăţii persoanelor care i se adresează”, mai arată judecătorii.

Cum au motivat judecătorii de la Tribunalul București

Aceștia au justificat interdicția temporară de a mai posta în legătură cu activitatea medicului prin faptul că ”pârâta a continuat să posteze pe alte pagini și conturi de pe rețeaua de socializate Facebook materiale cu conținut asemănător”.

Fiica fostului pacient a contestat ”interdicția temporară” la Curtea de Apel București. Într-un litigiu separat care are ca obiect ”acțiune în răspundere delictuală, constatarea caracterului ilicit”, avându-l reclamant tot pe Victor Costache, Tribunalul București a rămas în pronunțare.

De ce și-a dat Victor Costache demisia din funcția de ministru al Sănătății înainte de declararea pandemiei de COVID-19

Victor Costache are 51 de ani și a fost ministru al Sănătății în perioada 4 noiembrie 2019 – 26 martie 2020. El și-a dat demisia la exact o lună după depistarea . Ludovic Orban a declarat, atunci, că în cele cinci luni de mandat ”a existat o colaborare bună” cu ministrul Costache în cadrul guvernului.

a scris că în spatele acestei declarații de curtoazie se aflau animozități în interiorul echipei care gestiona criza. Între Victor Costache și Raed Arafat ar fi apărut ”neînțelegeri de strategie” care ar fi culminat cu propunerea considerată ”nerealistă” de testare a întregii populații din București.