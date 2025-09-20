Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010

Larissa Riquelme, fost model Playboy care a promis că dacă națiunea sa câștigă Cupa Mondială din Africa de Sud din 2010, se va dezbrăca în fața tuturor, a făcut o întoarcere de 180 de grade în carieră și a devenit comentator de fotbal.

Larissa Riquelme este un nume care cu siguranță nu va uitat prea curând. În prezent are 40 de ani, însă în urmă cu mai bine de un deceniu făcea furori, dar și o serie de promisiuni care au rămas în ”istorie”.

Iar cel mai bun exemplu e faptul că la din 2010, fostul model Playboy a condus întreaga echipă pentru Paraguay. De altfel aceasta a fost surprinsă în ipostaze inedite la acel moment.

Avea telefonul băgat în sutien, iar sânii erau la vedere în tot acest timp. Și tot atunci, ea a promis că va alerga goală prin Asunción dacă echipa sa va câștiga în final Cupa Mondială. Și nu ar fi fost prima oară când se întâmpla asta.

Ce promisiuni a făcut modelul cu ani în urmă

Fostul model Playboy a mai făcut o promisiune similară acum ceva timp. Ea spunea că dacă clubul Chiapas al iubitului ei fotbalist, Jonathan Fabbro, se califica în play-off-urile ligii mexicane, se va afișa de asemenea fără haine.

Menționăm faptul că Jonathan Fabbro și Larissa Riquelme au avut o relație de lungă durată. Cei doi au confirmat că formează un cuplu în 2011, iar zvonurile spun că aceștia s-ar fi separat în 2019. Motivul însă nu a fost intens discutat.

În final, având în vedere promisiunile făcute și mult așteptate de fani, Larissa nu a alergat pe străzi la acel moment. Pe de altă parte, tânăra s-a dezbrăcat complet când Playboy a venit la apel. Au trecut ani buni de atunci și se pare că acum, Larissa Riquelme are un nou job.

Mai exact, este comentator de fotbal. Și se pare că aceasta nu pierde deloc timpul. Primul rol al Larissei a fost ca reporter și co-comentator la meciul de calificare la Cupa Mondială al Paraguayului împotriva Peru, desfășurat în urmă cu câteva zile la Lima.

Cu ce se ocupă acum Larissa Riquelme

Larissa a fost extrem de încântată de întreaga experiență. De altfel aceasta a făcut și o postare pe rețelele de socializare în care a vorbit despre noul ei job, dar și despre momentul emoționant, arată .

„A fost un moment emoționant și de mândrie pentru mine. Inima mi se rupe în două. A fost prima mea transmisiune. Paraguay a făcut istorie – băieții guarani nu renunță niciodată.

Toată lumea știe că iubesc Peru, dar Paraguay merita să câștige și să pună capăt seriei lor proaste împotriva peruvienilor. Nu am reușit niciodată să câștigăm la Lima, iar faptul că am reușit acum este un moment istoric”, se arată în postarea Larissei.