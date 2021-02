Helmut Duckadam, fost oficial la FCSB, vine cu o declarație șocantă despre modul în care jucătorii sunt evaluați la echipă. Acesta susține că nici Cristiano Ronaldo nu ar face față criteriilor impuse de Gigi Becali, mai ales în rândul atacanților.

Ultimul exemplu a fost la partida pe care FCSB a disputat-o împotriva celor de la Chindia Târgoviște, unde Alexandru Buziuc a fost înlocuit în minutul 79, asta după ce fusese introdus pe teren la pauză.

Duckadam susține că finanțatorul Gigi Becali nu are răbdare cu jucătorii din compartimentul ofensiv și indiferent de repercusiunile din cadrul echipei face modificări pe bandă rulantă.

Un fost oficial FCSB șochează: “Poate să vină și Ronaldo, în 3 meciuri zboară”

Fostul mare portar, câștigător al Cupei Campionilor Europeni, nu este surprins de pățănia lui Alexandru Buziuc din partida cu Chindia Târgoviște și crede că nici Ronaldo nu îl poate mulțumi pe Gigi Becali.

“Mă mir că a pățit-o doar o dată până acum. La FCSB poate să vină mâine și Ronaldo. Dacă nu marchează în primele 3 meciuri, în jumătatea aia de oră sau cele 45 de minute în care ar juca, poate să-și ia zborul spre PSG sau unde o fi”, a declarat Helmut Duckadam la Digisport.

Acesta indică și perioada în care Harlem Gnohere evolua la FCSB, francezul fiind deseori rezervă chiar dacă era era cel mai periculos jucător în fața porții adverse: “La FCSB nu a rezistat niciun vârf. «Bizonul»? Juca și el uneori”, a mai adăugat fostul oficial de la FCSB.

Harlem Gnohere, ultimul vârf autentic de la FCSB

Harlem Gnohere a fost ultimul vârf autentic de la echipă, iar FCSB a ales să se despartă de atacantul francez anul trecut. Până în prezent echipa nu a găsit un înlocuitor pe măsura atacantului care a marcat 51 de goluri în 115 apariții.

Ales în octombrie 2017 jucătorul săptămânii în Europa League, Harlem Gnohere își amintește cu plăcere de perioada petrecută în România: “Am jucat cinci ani în România. Am jucat la cele mai mari cluburi din România, am fost chiar aproape să fiu selecționat pentru naționala României. Nu am luat cetățenia, dar selecționerul de atunci mi-a spus că pot fi eligibil. Mi-a încălzit inima, voiam să joc pentru România.

Când vezi că țara în care ești se gândește la tine pentru echipa națională, este extraordinar. Sincer, da, am vrut să joc pentru naționala României. Când ești primit undeva cum am fost eu… Când ieșeam în oraș cu soția și copiii, eram primiți ca și cum am fi fost români”, a declarat Harlem Gnohere.

