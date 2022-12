Un fost parlamentar stabilit în Austria vrea să cumpere UTA Arad: ”Ne vom întâlni în ianuarie”

”Bătrâna Doamnă” a avut o primă parte a sezonului de coșmar, se află pe locul 15 în clasamentul din SuperLiga, și după despărțirea de Ilie Poenaru.

Clubul UTA Arad ar putea fi cumpărat de fostul parlamentar

Fost parlamentar în legislatura 2004-2008 din partea Partidului Democrat, Nicolae Bara s-a stabilit la Viena și a anunțat că și-ar dori să cumpere clubul UTA Arad și a demarat deja procedurile în acest sens.

ADVERTISEMENT

Fostul patron al arădenilor a precizat că a avut o primă discuție cu Alexandru Meszar, actualul conducător al clubului. ”Da, e adevărat, am înaintat o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail a clubului UTA și am și discutat la telefon cu domnul Meszar.

Nu-l cunosc personal, nici dânsul nu cred că mă cunoaște, am stabilit să ne auzim și, probabil, să ne vedem față în față în luna ianuarie, după ce echipa pleacă în cantonament și e și dânsul mai liber. Așa mi-am făcut și eu programul, să vin în România cam pe atunci, în rest nu știu ce să vă spun.

ADVERTISEMENT

Nu am niciun fel de scenariu, nu am pus vreo condiție pentru a merge mai departe cu discuțiile, nu aș vrea ca numele meu să fie legat neapărat de mari investiții la club, poate aș putea ajuta și în alt fel”, a declarat Bara, pentru .

Bara nu se miră de starea gazonului de la Arad

Fostul politician a ținut să precizeze că nu încearcă să-și facă imagine pe seama clubului și s-a arătat dezamăgit de calitatea gazonului de pe stadionul ”Francisc Neuman”: ”Dar da, mai am și ceva bani puși deoparte, doar că, repet, azi vorbim despre o simplă intenție de a mea.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce va ieși, dacă va ieși ceva, așa am simțit să fac, să trimit acea scrisoare de intenție și asta am făcut. Cine mă cunoaște, știe că nu vreau reclamă sau imagine, chiar nu am dorit ca despre acest gest al meu să se afle atât de repede în spațiul public.

Mare păcat pentru , dar asta e viața, ăsta e fotbalul. Despre gazon ce ar fi de spus, credeți că mă mai surprinde ceva în România? Aradul e parte din țară, unde lucrurile se pe dos, scump și prost.

ADVERTISEMENT

Să nu uităm că și naționala a jucat cândva pe nisip, terenuri proaste am mai văzut și în alte orașe și mai mari decât Aradul, Cluj, Craiova și altele. Păcat, că altfel stadionul e frumos, dar partea cea mai importantă din cadrul său, gazonul, e cum e”, a spus Nicolae Bara.