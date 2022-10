Un fost președinte al lui Dinamo, previziuni sumbre despre viitorul clubului: „Va lua drumul Astrei Giurgiu!”

Fostul președinte al lui Dinamo nu este deloc încântat de situația în care se află „câinii roșii”. Pe lângă problemele de ordin financiar, Dinamo suferă și în campionat, acolo unde se află pe locul 14, cu doar 6 puncte în 7 partide.

Constantin Anghelache nu crede în supraviețuirea lui Dinamo

Constantin Anghelache este de părere că Dinamo nu va reuși până la finalul campionatului să adune suma de 1 milion de euro, echivalentă cu supraviețuirea în Liga a 2-a. Fostul președinte executiv al lui Dinamo susține că în urmă cu câteva luni a propus un plan similar cu cel al lui Răzvan Zăvăleanu.

„Planul ăsta pe care DDB îl încearcă acum eu l-am propus de vreo trei-patru luni. Dar la vremea aia nimeni nu m-a luat în seamă și s-a pierdut timpul, iar timpul ăsta a costat bani. Datoriile au crescut de la o zi la alta.

Dacă datoria de la masa credală a celor din DDB o să se transforme în acțiuni, atunci rămâne de văzut cât de repede vor putea face suporterii rost de bani ca să cumpere ulterior acțiunile lui Șerdean”, a adăugat Constantin Anghelache, pentru .

Constantin Anghelache, despre viitorul lui Dinamo: „Va lua drumul Astrei Giurgiu”

Deși , Constantin Anghelache este convins că „alb-roșii” nu pot duce campionatul până la final.

„Se anunță nori negri în Ștefan cel Mare, iar mie îmi este teamă că Dinamo va lua drumul Astrei Giurgiu. Omul ăsta trebuie scos (n.r. Dorin Șerdean) din joc de la Dinamo, iar el nu va ieși până nu își va recupera banii ăia de care tot zice.

Suporterii au nevoie de 550 de mii de euro și poate o să îi producă cu mari sacrificii, dar apoi nu vor mai avea rezerve financiare să ducă sezonul la final. Ca să supraviețuiești în Liga 2 îți trebuie cel puțin un milion de euro buget. Iar tot ce se strânge din DDB se cheltuie”, a mai spus Constantin Anghelache.

Valul de retrageri de la Dinamo, clarificat de Anghelache: „Ei nu pot să facă fotbal pe câteva sute de lei salariu”

, informație publicată în exclusivitate de FANATIK. Tânărul sportiv a luat această decizie după ce nu s-a mai antrenat timp de 2 săptămâni cu Dinamo. Un alt gest de neînțeles l-a făcut Claudiu Stan (21 de ani). și are în vedere să se retragă din fotbal.

Constantin Anghelache a comentat momentele incredibile din cadrul echipei dinamoviste. „În plus, copiii ăia care s-au retras sunt supărați și de faptul că ei nu pot să facă fotbal pe câteva sute de lei salariu. Au auzit că unii care au venit acum la Dinamo câștigă și de la 2.500 de euro în sus”, a adăugat Constantin Anghelache.

Potrivit fostului președinte al lui Dinamo, mai mulți fani-acționari ai clubului vor să pună stop investițiilor, din cauza felului în care sunt gestionați banii. „Nu vă bazați prea mult pe unele sponsorizări. Eu am auzit și de o altă problemă. Unii suporteri nu prea vor să mai continue cu bani în DDB. Au început niște discuții între ei cu privire la gestionarea banilor. Că ăla a făcut, că ăla a dres, etc, etc..

Lumea vorbește prin oraș, iar investitorul miraculos tot nu mai apare. Și nici nu prea văd eu cum să mai apară când toți se interesează de datorii și află că ele au crescut”, a încheiat Constantin Anghelache.