Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos

La scurtă vreme după ce a pierdut șansa de a ajunge în finala de la Survivor România un fost Războinic și-a spus supărarea. Alberto Hangan i-a adus acuzații grave lui Gabi Tamaș, cei doi duelându-se recent în competiția care se filmează în Republica Dominicană.

Gabi Tamaș, pus la zid de un fost Războinic de la Survivor România

Gabi Tamaș a profitat de faptul că filmările de la Pro TV s-au încheiat pentru a se relaxa. , optând pentru o destinație cu numeroase obiective turistice. Faimosul de la Survivor România nu știe că a fost pus la zid de unul dintre rivalii cu care a concurat în competiție.

Războinicul Alberto Hangan nu a vorbit în termeni frumoși despre fostul internațional român, care este ă transformatoare. Dimpotrivă, și-a spus offul și chiar l-a numit pe fostul jucător „ipocrit”. În plus, a dat de înțeles că a recurs la multe strategii pentru a-l elimina pe actor.

A ajuns la această concluzie pe final de emisiune, reușind să analizeze foarte bine situațiile cu care s-a confruntat. După 16 săptămâni petrecute în junglă, departe de civilizație, a început să vadă totul cu alți ochi. Câștigătorul de la Asia Express, alături de Dan Alexa, a fost cel care i-a modificat enorm gândirea.

„De obicei, prefer să nu vorbesc urât despre alte persoane pentru că nu știu care le-a fost experiența de viață, dar pe final m-a enervat un pic Gabi”, a declarat Alberto Hangan despre Gabi Tamaș, imediat ce a ieșit de la Survivor România, într-un interviu acordat publicației .

”Toate strategiile erau făcute să ies afară”

„Aș spune că el este ipocrit, pentru că toate strategiile erau făcute să ies afară, iar el spunea că trebuie să mai vorbesc cu unul, cu altul să mai fac, să câștig niște voturi, iar eu știind că era deja pus totul la cale să ies afară… Asta a fost un pic.

Mulți oameni m-au blamat că nu am dat mâna cu colegii după ultimul joc de imunitate individuală, dar eu știam că dacă îl pierd, o să intru la duel”, a completat fostul Războinic de la Antena 1, mai arată sursa citată anterior. Până acum Gabi Tamaș nu a oferit nicio reacție la acuzațiile ce i se aduc.

Ce a făcut actorul după Survivor România

Alberto Hangan este primul concurent eliminat după unificarea triburilor Faimoși și Războinici în Los Ninos. Când a ajuns în camera de hotel a realizat transformările prin care a trecut. A văzut, de asemenea, cât de mult a slăbit. Din fericire, are un bronz perfect pentru vară, aspect pe care l-a admirat în oglindă.

Experiența din junglă a fost una care l-a pus în fața celei mai proaste variante a sa pentru că și-a dat seama că are lipsuri. A trebuit să renunțe la propriile tabieturi și să se încarce cu energii mai puțin plăcute. Cu toate acestea, actorul susține că nu are niciun regret.

„De când am ieșit, am încercat să mă relaxez, să mă deconectez, eram prins. A intrat jungla în mine. Am muncit în multe domenii de-a lungul vieții, nu am fost scutit de muncă.

Am avut perioade destul de grele în viață, de aia probabil a fost mai ușor pentru mine decât față de alții. Intri atât de tare în starea aia încât nu îți mai pasă ce oră sau ce zi e. Te decontează un pic total de realitate”, a încheiat Alberto Hangan.