Un fost star al Barcelonei, cuvinte grele pentru Leo Messi: ”Un copil de 1.50 metri, pe jumătate autist”

Un fost star al echipei FC Barcelona a lansat cuvinte grele pentru Leo Messi, după ce acesta a intrat în conflict deschis cu atacantul Antoine Griezmann.

Presa a dezvăluit că sătul de ”figurile” lui Leo Messi, internaționalul francez a făcut scandal la un antrenament, iar cei doi au fost foarte aproape de o încăierare, fiind despărțiți de intervenția colegilor.

Marți seară, Antoine Griezmann a cunoscut umilința de a fi trimis pe teren la meciul cu Atletico Madrid, fosta lui echipă, abia în prelungirile partidei, în ciuda faptului că Barcelona nu se afla în avantaj.

Starul Barcelonei, Leo Messi, criticat de un fost campion mondial și european

În apărarea francezului a sărit conaționalul său Christophe Dugarry, care l-a criticat în termeni duri pe starul Barcelonei, Leo Messi, despre care a vorbit în termeni extrem de urâți.

”De ce-i e frică lui Griezmann? De un copil de 1.50 metri înălțime, pe jumătate autist? Dacă există o problemă, să-i tragă un pumn în gură!”, a declarat Dugarry la un post de televiziune francez, iar apoi l-a luat la țintă și pe antrenorul Quique Setien: ”Sunt sigur că nu are nimic cu Griezmann, pur și simplu e incompetent”.

Fost campion mondial și european cu naționala Franței, Christophe Dugarry l-a certat și pe Griezmann pentru faptul că nu știe să se impună la Barcelona. ”Și-a pierdut încrederea, prestațiile sale nu sunt bune”, a spus acesta.

”E adevărat că Lionel Messi ar putea să-i dea mai multe pase, dar, sincer, nu mă surprinde că nu o face. Griezmann pierde mingi, nu-și prea creează ocazii și nu are are influență în echipă. Griezmann nu are decât să discute cu Messi pentru a-și rezolva problemele”, a mai menționat Dugarry.

La scurt timp după această intervenție, fostul atacant al Barcelonei din sezonul 1997-1998 și-a cerut scuze: ”Îmi pare sincer rău pentru amploarea pe care au luat-o comentariile mele despre Lionel Messi. Nu am vrut să stigmatizez persoanele cu autism, nu era intenția mea. Le cer scuze persoanelor pe care le-am jignit și o voi face din nou în emisiunea mea”.

Nu este pentru prima dată când Christophe Dugarry îl jignește pe Messi și clubul catalan. După scandalul de la începutul anului dintre starul argentinian și directorul sportiv Eric Abidal, fostul internațional francez a spus că ”Barcelona este un club al clovnilor”.

