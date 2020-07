Uruguayanul Fabian O’Neill a făcut parte din una dintre cele mai bune echipe de la Juventus, la începutul anilor 2000, o echipă în care a avut privilegiul de a evolua în compartimentul median alături de superjucători precum Zinedine Zidane şi Alex Del Piero.

Despre fotbalistul uruguayan, Zizou spunea că este cel mai talentat jucător pe care l-a întâlnit vreodată şi că prezenţa lui în grupul bianconerilor conferă foarte multă forţă şi creativitate jocului.

Fabian O’Neill era considerat la acel moment drept unul dintre starurile în devenire ale fotbalului mondial, având toate cărţile pentru a reuşi să urce până în vârful piramidei. Însă nu avea să se întâmple aşa, iar astăzi, la 46 de ani, uruguayanul trăieşte doar din modestul serviciu de la un magazin din legume din Nueva Lata din Paso De Los Toros, orașul său natal.

Confesiunile unui star care s-a ratat: „Am avut 14 milioane de dolari și am pierdut totul”

Cum a fost posibil ca jucătorul văzut drept un superstar să se rateze în aşa hal o povesteşte chiar el în interviul acordat cotidianului spaniol El Pais. Fostul jucător nu are nici o urmă de regret, susţinând că pentru el sărăcia nu reprezintă o povară şi că se simte bine în pielea sa.

“În total, am avut 14 milioane de dolari și am pierdut totul. Am avut tone de prieteni și astăzi trăiesc cu o duzină de vagabonți ca mine, ne ajutăm reciproc. Dar nu mă deranjează să fiu sărac, nu am vrut niciodată să fiu bogat.

Am destui bani ca să-mi cumpăr o băutură. Pot mânca orez cu ouă, este foarte bine. Alcool, cai lenți, femei rapide și multe pariuri, de aceea nu mi-a mai rămas nimic“.

Mijlocașul sud-american, acum în vârstă de 46 de ani, și-a început cariera la Club National de Montevideo, unde a marcat 15 goluri în 63 de meciuri. Performanțele sale l-au adus în atenția lui Cagliari, formație care l-a transferat în vara anului 1996. După 4 ani petrecuți în Sardinia, 120 de meciuri și 12 goluri, Juventus l-a adus pe “starul rossoblu” alături de toată constelaţia sa de valori.

A terminat cariera la nici 30 de ani

Dar problemele cu alcoolul l-au făcut să-și rateze cariera. În 2002, a ajuns la Perugia, unde nu a jucat decât 9 meciuri, dar a făcut parte din naționala țării sale la Campionatul Mondial din Coreea de Sud și Japonia.

După un nou transfer la Cagliari, unde nu a evoluat niciun meci, O’Neill s-a întors la primul său club, în Montevideo, și s-a retras din activitate la nici 30 de ani.

