Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga! Detalii despre mutarea bombă: „Discuții cu o echipă din București”

SuperLiga este pe cale să dea o nouă lovitură de imagine! După Kurt Zouma, un fost fotbalist de la Real Madrid este aproape să ajungă în România
Bogdan Ciutacu
13.09.2025 | 19:00
Un fost star de la Real Madrid aproape de un transfer in SuperLiga Detalii despre mutarea bomba Discutii cu o echipa din Bucuresti
Un fost mijlocaș al lui Real Madrid, aproape să ajungă în SuperLiga pe final de carieră. Sursă foto: colaj Fanatik

Rareș Pop, impresarul care se ocupă în această perioadă de intermedierea acestei afaceri, a oferit detalii în exclusivitate pentru FANATIK în legătură cu această chestiune și a explicat că este vorba despre un jucător cu un CV mai mult decât impresionant, chiar dacă are o vârstă destul de înaintată.

Un fost jucător de la Real Madrid ar putea semna cu o echipă din SuperLiga: „Va fi în top 3 ca și CV”

El a punctat chiar că anvergura sa este chiar comparabilă cu a lui Julio Baptista în momentul în care a ajuns la CFR Cluj, în contextul în care și el evoluase anterior pentru Real Madrid. De asemenea, agentul FIFA a transmis că, în opinia sa, fotbalistul în cauză poate fi considerat drept un transfer mai „de calibru” decât cel al lui Islam Slimani la formația din Gruia, mutare despre care FANATIK a scris în exclusivitate la momentul respectiv. 

Mai mult, Rareș Pop a comparat aducerea fostului jucător de la Real Madrid în Superliga, despre care însă nu a dorit să ofere mai multe detalii, chiar și cu venirea lui Kurt Zouma în campionatul României, de asemenea la CFR Cluj, fotbalist care ar avea în prezent cel mai mare salariu din campionatul nostru, după cum a comentat recent Giovanni Becali pentru FANATIK. 

„Este vorba despre un fost internațional care a jucat la Real Madrid și am câteva discuții în România pentru el. E un winger. Dacă jucătorul acesta vine la noi, va fi în top 3 ca și CV din toate timpurile. 

Părerea mea e că este peste Slimani și cam acolo cu Zouma. Julio Baptista după părerea mea a fost de departe numărul unu totuși. E cam la nivelul ăsta și e extremă. E și mai în vârstă, pe final de carieră, dar nu e nici la 37 de ani.

Rareș Pop, despre fostul jucător al lui Real Madrid: „Au fost discuții cu o echipă cu pretenții din România”

Au fost discuții și cu o echipă cu pretenții din România, dar și cu echipe la mijlocul clasamentului sau care se bat pentru play-off în campionatul nostru. Urmează să vedem ce se întâmplă în zilele următoare.

Au fost discuții cu un club din București, dar nu știu dacă ajunge acolo. Mai degrabă cu altcineva”, a spus agentul Rareș Pop în exclusivitate pentru FANATIK. 

