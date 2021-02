Un fost stelist a fost aproape de Dinamo Kiev: „Am jucat pentru ei în amicale”

În vârstă de 45 de ani, Iulian Miu este acum antrenor secund al Stelei. Pe când era jucător al „militarilor”, fostul fundaș a fost dorit de Dinamo Kiev, formație care îl avea și pe Florin Cernat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul apărător stânga a devenit, în ultimii ani, unul dintre contestatarii lui Gigi Becali și s-a poziționat clar de partea celor care susțin Steaua, echipa Clubului Sportiv al Armatei, în fața FCSB.

De altfel, Iulian Miu a plecat din Ghencea în 2002, înaintea înceutului erei „Becali”. Ca jucător al Stelei, Miu a cucerit trei titluri de campion în Divizia A, două Cupe ale României și o Supercupă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un fost stelist a fost aproape de Dinamo Kiev. Iulian Miu a fost în cantonamentul ucrainienilor

În 1996 a ajuns Iulian Miu la Steaua, după ce jucase și pentru Progresul și Foresta Fălticeni în România. Experiența în tricoul roș-albastru a fost una foarte reușită pentru unul dintre jucătorii preferați ai lui Victor Pițurcă.

Evoluțiile sale și succesele din competițiile interne l-au adus pe Iulian Miu în adresa unor cluburi importante din Europa. Printre ele, Dinamo Kiev, actuala formație a lui Mircea Lucescu. Ucrainienii au fost aproape să îl aducă în 2002.

ADVERTISEMENT

„Eu am avut o perioadă când am stat şi la Kiev şi după aceea am avut o perioadă când am stat cu ei în Antalya. Voiau să mă vadă şi am stat în două cantonamente, nu s-au înţeles la suma de transfer, după care am plecat liber de contract

Amicale au fost şi am stat în cantonament în Antalya, am jucat meciuri amicale. Era şi Cernat pe acolo în perioada aceea, puteţi să îl întrebaţi. Cred că nu era mai mult de un milion de euro, dar nu ştiu ce s-a întâmplat”, a spus Miu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât câștiga la Steaua: „Luam undeva la 60.000 de dolari pe an”

Dacă mutarea în Ucraina a eșuat, din cauza pretențiilor financiare ale roș-albaștrilor, Miu s-a transferat în străinăîtate în 2003, după un sezon petrecut la FCM Bacău. El a semnat cu Bursaspor și a rămas în Turcia timp de trei ani.

Miu a vorbit și despre salariul pe care îl avea atunci când juca la Steaua și a dezvăluit că ajunsese să câștige nu mai puțin de 5.000 de dolari pe lună, la începutul anilor 2000.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Deja era salariul crescut, undeva la 60 de mii de dolari pe an. Era un salariu, cam printre cele mai mari în acea perioadă”, a spus Miu la Telekomsport.