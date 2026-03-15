Sport

Continuă jignirile la adresa antrenorului lui Drăgușin! Un fost tehnician de la Tottenham l-a făcut praf pe Igor Tudor: „Orice bărbat sau femeie de pe stradă putea să facă asta”

Echipa lui Drăgușin trece printr-o perioadă foarte grea, iar principalul om arătat cu degetul este Igor Tudor, antrenorul lui Tottenham. Vezi ce a jigniri a primit croatul de la un fost tehnician al lui Spurs.
Dragos Petrescu
15.03.2026 | 08:45
Continua jignirile la adresa antrenorului lui Dragusin Un fost tehnician de la Tottenham la facut praf pe Igor Tudor Orice barbat sau femeie de pe strada putea sa faca asta
ULTIMA ORĂ
Tim Sherwood l-a făcut praf pe Igor Tudor, antrenorul lui Radu Drăgușin // Sursă foto: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Tottenham se află în cădere liberă. Atât în campionat, unde este la un singur punct de locurile retrogradabile, cât și în UEFA Champions League, competiție pe care, cel mai probabil, londonezii o vor părăsi la mijlocul săptămânii viitoare, asta după ce au cedat categoric în fața lui Atletico Madrid pe Wanda Metropolitano, scor 2-5, în manșa tur a optimilor de finală. Principala țintă a criticilor este Igor Tudor, antrenorul croat care a preluat banca lui Spurs în urmă cu o lună.

Antrenorul lui Radu Drăgușin a fost făcut praf de un fost tehnician al lui Tottenham

Igor Tudor a fost instalat la cârma echipei londoneze pe data de 13 februarie, înlocuindu-l pe danezul Thomas Frank, care a fost demis în urma rezultatelor modeste pe care Tottenham le-a înregistrat în Premier League. Chiar și așa, lucrurile nu s-au îmbunătățit, ba din contra. De când Tudor a preluat-o pe Spurs, gruparea „lilywhite” a pierdut toate cele patru meciuri disputate. Trei dintre eșecuri au fost consemnate în campionat, iar cel de-al patrulea în Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Astfel, fanii echipei au început să fie extrem de nemulțumiți, dar asta nu e tot. În ultimele zile au apărut câteva declarații dure ale unor foști jucători și antrenori de la Tottenham în presa britanică, principalul vizat fiind nimeni altul decât Igor Tudor. Cel care a spart gheața a fost Peter Crouch, ex-atacant al londonezilor, acesta afirmând faptul că sub comanda tehnicianului croat, Spurs a devenit „cea mai slabă echipă din Premier League”. Jignirile nu s-au oprit aici însă. Chiar înaintea derby-ului cu Liverpool, Tim Sherwood, fost antrenor la Tottenham în sezonul 2013/2014, a venit cu un nou atac asupra tehnicianului în vârstă de 47 de ani.

În acest moment, cred că suntem cu toții de acord că orice bărbat sau femeie de pe stradă ar fi putut face ce a făcut el (n.r – Igor Tudor) la Tottenham. Nu a obținut niciun punct…niciun punct. Nu a făcut absolut nimic. Sunt oameni care spun că <>. Ei bine nu, nu este o scuză. Tottenham nu are timpul necesar în acest moment pentru a-și permite să obțină rezultate undeva în viitor. Ele trebuie să vină acum, altfel clubul riscă să retrogradeze. Este de apreciat că el (n.r – Tudor) a acceptat să vină într-un moment atât de dificil, dar nu este suficient doar un act de prezență, trebuie să și faci ceva”, a declarat Tim Sherwood pentru Sky Sports.

ADVERTISEMENT
Meciul cu Liverpool poate fi ultimul pentru Igor Tudor pe banca lui Tottenham

Pentru Spurs urmează o partidă extrem de dificilă în campionat. Echipa lui Radu Drăgușin va da piept duminică cu Liverpool, pe Anfield, iar în cazul în care londonezii vor înregistra un nou eșec, există șanse foarte mari ca Igor Tudor să părăsească banca tehnică. Un lucru extrem de îngrijorător pentru tehnicianul croat înaintea duelului cu campioana en-titre îl reprezintă și numărul mare de jucători indisponibili pe care îl are Tottenham.

ADVERTISEMENT

Londonezii nu vor putea conta pe nu mai puțin de 13 jucători la partida cu Liverpool. Printre aceștia se numără Cristian Romero și Micky Van De Ven, cei doi titulari din centrul defensivei lui Spurs. Așadar, există șanse foarte mari ca Radu Drăgușin să fie titular în meciul de duminică. Potrivit informațiilor apărute in presa britanică, internaționalul român va face pereche în centrul apărării „lilywhite” cu austriacul Kevin Danso.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Salarii de 7.000 de euro la o echipă din Liga 3. Un fost...
iamsport.ro
Salarii de 7.000 de euro la o echipă din Liga 3. Un fost jucător al FCSB-ului, printre privilegiați
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!