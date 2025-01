Un fost titular de la Universitatea Craiova l-a descris pe Mirel Rădoi: „Un antrenor exigent, cu idei și principii”. Ce spune despre lupta la titlu

Mirel Rădoi l-a antrenat pe Bogdan Vătăjelu în primul mandat de la Universitatea Craiova. Fundașul stânga legitimat în Kazahstan a comentat revenirea fostului selecționer în Cetatea Băniei și a analizat .

Bogdan Vătăjelu a revenit la Craiova pentru o scurtă vacanță! Fostul fundaș de la Universitatea a comentat revenirea lui Mirel Rădoi și lupta pentru titlu

Bogdan Vătăjelu a luat o scurtă pauză după primul stagiul de pregătire de la Aktobe. Fundașul stânga a revenit în Craiova și i-a vizitat pe foștii colegi de la Universitatea, care se pregătesc intesn de partida cu Poli Iași, care se va juca duminică, de la ora 17:15.

Fostul fundaș de la Universitatea Craiova a vorbit despre viața pe care o are în Kazahstan. Bogdan Vătăjelu a comentat și la echipa de suflet și a analizat lupta la titlul din SuperLiga.

„Avem pauză între cantonamente, începem campionatul puțin mai târziu, deci avem o pauză destul de lungă. Urmează al doilea cantonament, după ne concentrăm pe Supercupă și începem campionatul.

E o viață diferită, o cultură diferită în Kazahstan. Încerc să învăț rusa, pentru că așa cred că pot să mă adaptez mai bine. Totul este în regulă, a fost un an bun pentru noi, putea să fie mult mai bun dacă câștigam și campionatul.

M-am obișnuit cu mâncarea, care nu este foarte diferită față de a noastră. Am mâncat carne de cal, așa cum am mai spus. Pentru multă lume e puțin ciudat, dar este o carne destul de bună. Poți să mănânci ca și acasă, au restaurante italienești”, a spus Bogdan Vătăjelu.

Bogdan Vătăjelu: „U Cluj nu este o surpriză pentru mine”

„Urmăresc cât pot de mult fotbalul de acasă, încerc să îmi umplu timpul cu ce pot. 30-40% din meciurile din Kazahstan se joacă pe teren artificial, formatul campionatului e diferit. Se joacă între martie și noiembrie, fără pauză între tur și retur.

Nu este un campionat ușor, sunt echipe din coada clasamentului care te pot încurca. Văd că și în România este destul de strâns campionatul.

Am urmărit campionatul nostru, U Cluj mi s-a părut o echipă foarte bună. Domnul Sabău este un antrenor foarte bun și un pedagog excelent, e un om foarte liniștit cu care poți să discuți. Nu este întâmplător ce se întâmplă acolo, s-au făcut investiții și au venit jucători.

U Cluj nu este o surpriză după părerea mea. Nu pot să zic că îmi pare rău că am plecat de la Cluj pentru că așa a fost situația la momentul respectiv. Mi-aș fi dorit să continui acolo, însă au fost anumite nemulțumiri și am decis să schimb aerul, să plec undeva unde sunt dorit”, a mai spus fostul fundaș din SuperLiga.

Cum l-a descris Vătăjelu pe Mirel Rădoi: „Un antrenor exigent”

„Antrenorul are un merit mare, însă și jucătorii sunt de calitate. Joacă de ceva timp împreună, au și făcut transferuri foarte bune. Sunt surprins de ce lot are U Cluj și cred că locul din clasament e meritat.

Cred că Universitatea Craiova a pierdut ușor puncte pe care le putea câștiga. Întotdeauna a fost așa și cât timp am fost aici aveam fluctuații de formă. Cred că o să își revină, o să revină în lupta pentru titlu pentru că mai sunt multe etape de jucat, iar diferența de puncte este mică.

Mi-a plăcut foarte mult Mister (n.r. – Mirel Rădoi) cât am lucrat cu el, e un antrenor exigent , cu idei și principii. Sunt sigur că o să aibă succes, dar are nevoie de timp. Toată lumea are nevoie de timp, nu doar antrenorii, dar la Craiova așa a fost întotdeauna.

Când nu ai rezultate încep să se agite lucrurile, poate ca unui antrenor îi este greu să se concentreze la ce ai de făcut pe viitor. Mirel Rădoi este un antrenor dorit de toată Craiova, probabil asta se va vedea în următoarele meciuri”, a declarat Bogdan Vătăjelu.

„Nu exclud o revenire la Craiova, niciodată nu știi ce se va întâmpla”

„Fiecare jucător e important, însă atacantul finalizează acțiunile. Clar că și ceilalți jucători sunt importanți, până să îi oferi atacantului o pasă trebuie să construiești ceva. Țin legătura cu majoritatea foștilor colegi de la Craiova.

Când am fost în vacanță am venit pe la stadion, Craiova e a doua mea casă. Nu cred că se poate vorbi de un an ratat, nu s-a stabilit încă play-off-ul. Toate cele șase echipe din play-off se vor lupta la titlu până în ultima etapă, iar Craiova va fi una dintre ele.

Un regret al meu a fost că am plecat accidentat, nu am plecat după ce am jucat toate meciurile. Am jucat șapte ani aici, dacă lumea m-a regretat înseamnă că am făcut lucruri bune aici. Niciodată nu exclud o revenire la Craiova, pentru că niciodată nu știi ce se va întâmpla.

Acum mai am contract la Aktobe, mi-aș dori să continui, dar asta depinde și de club”, a încheiat fundașul.