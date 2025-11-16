Sport

Un fotbalist a fost operat de urgență! Medicii au fost nevoiți să scoată o cheie de mașină din capul său

Un fotbalist care evoluează pentru General Lamadrid a ajuns direct pe masa de operație. Doctorii i-au extras o cheie de autoturism înfiptă în craniu.
Alexa Serdan
16.11.2025 | 20:45
Un fotbalist a fost operat de urgenta Medicii au fost nevoiti sa scoata o cheie de masina din capul sau
Un fotbalist a ajuns la spital cu o cheie în cap. Sursa foto: eldestapeweb.com
ADVERTISEMENT

Jonathan Smith este un jucător de la General Lamadrid care a fost victima unei agresiuni, în Australia. Sportivul în vârstă de 35 de ani a fost operat de urgență. Medicii au fost nevoiți să scoată o cheie de mașină din capul său.

Un fotbalist de la General Lamadrid, de urgență pe masa de operație

Un fotbalist a ajuns direct pe masa de operație, după ce a suferit o rană gravă în urma unei altercații. Jonathan Smith este sportivul care a fost nevoit să apeleze la ajutor de specialitate din partea cadrelor medicale.

ADVERTISEMENT

Vedeta echipei General Lamadrid se afla la un meci de fotbal feminin. Acesta s-a desfășurat în cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, în Berazategui, Argentina. Sportivul era în tribună, unde își susținea fiica.

Mai exact, adolescenta a luat parte la o partidă Under-16. Din păcate, în momentul în care își vedea copilul în acțiune fotbalistul a fost prins într-o încăierare majoră între părinți. Astfel, a ajuns să aibă înfiptă o cheie de mașină în cap.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Totul s-a petrecut destul de repede, Jonathan Smith având nevoie urgentă de o salvare. Doctorii l-au dus direct în sala de operație unde au extras obiectul. Aceștia au declarat că starea de sănătate a vedetei nu a fost pusă în pericol.

ADVERTISEMENT
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la...
Digisport.ro
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO

Prin urmare, cheia care a ajuns în craniul său nu a afectat nicio venă sau arteră, conform El Grafico. Mijlocașul nu a făcut nicio declarație până acum, însă oamenii legii au deschis o anchetă pentru a-i pedepsi pe vinovați.

În aceeași notă, fiica lui Jonathan Smith a suferit câteva răni ușoare. Adolescenta a fost transportată la Spitalul Evita Pueblo, unde a primit îngrijiri medicale și tratament adecvat.

ADVERTISEMENT

Cine este agresorul jucătorului de fotbal

Jonathan Smith se află internat într-o unitate medicală, unde se recuperează în urma operației. Între timp, polițiștii l-au identificat pe agresor. Sursa menționată mai arată că este vorba de un bărbat pe nume Gaston Omar Alvarez.

Suspectul are 40 de ani și a fost arestat. Când a ajuns pe mâinile polițiștilor avea răni la nivelul feței, semn că a fost la rândul său lovit. De asemenea, mașina acestuia a fost confiscată de către autoritățile locale.

Mai exact, este vorba de autoturismul al cărei chei a fost înfipte în capul jucătorului de fotbal. Raportul întocmai de oamenii legii arată că este vorba de un caz complex. Astfel, dosarul deschis are în vedere o tentativă de omor.

Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Eliminarea Ungariei a...
Fanatik
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Eliminarea Ungariei a modificat lista adversarilor. Update
Dezastru național în Ungaria după ce s-a ratat barajul la Campionatul Mondial 2026:...
Fanatik
Dezastru național în Ungaria după ce s-a ratat barajul la Campionatul Mondial 2026: „Visele noastre s-au spulberat!”
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta...
Fanatik
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini! Te ia la mișto Mihăilă, nici atât nu realizezi?”. Update exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine...
iamsport.ro
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine să nu îl mai vedem! E greu de acceptat, ustură tare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!