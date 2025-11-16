Un fotbalist a fost operat de urgență! Medicii au fost nevoiți să scoată o cheie de mașină din capul său

ADVERTISEMENT

Jonathan Smith este un jucător de la General Lamadrid care a fost victima unei agresiuni, în Australia. Sportivul în vârstă de 35 de ani a fost operat de urgență. Medicii au fost nevoiți să scoată o cheie de mașină din capul său.

Un fotbalist a ajuns direct pe masa de operație, după ce a suferit o rană gravă în urma unei altercații. Jonathan Smith este sportivul care a fost nevoit să apeleze la ajutor de specialitate din partea cadrelor medicale.

Vedeta echipei General Lamadrid se afla la un meci de fotbal feminin. Acesta s-a desfășurat în cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, în Berazategui, Argentina. Sportivul era în tribună, unde își susținea fiica.

Mai exact, adolescenta a luat parte la o partidă Under-16. Din păcate, în momentul în care își vedea copilul în acțiune a fost prins într-o încăierare majoră între părinți. Astfel, a ajuns să aibă înfiptă o cheie de mașină în cap.

Totul s-a petrecut destul de repede, Jonathan Smith având nevoie urgentă de o salvare. Doctorii l-au dus direct în sala de operație unde au extras obiectul. Aceștia au declarat că starea de sănătate a vedetei nu a fost pusă în pericol.

Prin urmare, cheia care a ajuns în craniul său nu a afectat nicio venă sau arteră, conform . Mijlocașul nu a făcut nicio declarație până acum, însă oamenii legii au deschis o anchetă pentru a-i pedepsi pe vinovați.

În aceeași notă, fiica lui Jonathan Smith a suferit câteva răni ușoare. Adolescenta a fost transportată la Evita Pueblo, unde a primit îngrijiri medicale și tratament adecvat.

Cine este agresorul jucătorului de fotbal

Jonathan Smith se află internat într-o unitate medicală, unde se recuperează în urma operației. Între timp, polițiștii l-au identificat pe agresor. Sursa menționată mai arată că este vorba de un bărbat pe nume Gaston Omar Alvarez.

Suspectul are 40 de ani și a fost arestat. Când a ajuns pe mâinile polițiștilor avea răni la nivelul feței, semn că a fost la rândul său lovit. De asemenea, mașina acestuia a fost confiscată de către autoritățile locale.

Mai exact, este vorba de autoturismul al cărei chei a fost înfipte în capul jucătorului de fotbal. Raportul întocmai de oamenii legii arată că este vorba de un caz complex. Astfel, dosarul deschis are în vedere o tentativă de omor.