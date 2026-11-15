Un fotbalist al Universității Craiova, în același top cu Lamine Yamal și Désiré Doué!

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David Matei, unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai Universității Craiova, a fost inclus într-un clasament realizat de Observatorul Fotbalului CIES. Mijlocașul oltenilor se află în top 10 la nivel mondial, alături de vedete precum Lamine Yamal, de la Barcelona, și Désiré Doué, de la PSG.

David Matei, în top 10 mondial! Ce măsoară clasamentul realizat de CIES

a analizat jucătorii ofensivi sub 22 de ani din 49 de prime ligi ale lumii, folosind datele furnizate de SkillCorner. Studiul arată de câte ori un fotbalist se demarcă și se oferă ca soluție de pasare pentru colegii săi.

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Mai exact, statistica nu măsoară pasele reușite, assisturile sau ocaziile create, ci capacitatea unui jucător de a se demarca și de a deveni o soluție de pasare pentru colegii săi, în poziții care permit depășirea unei linii adverse. Au fost luați în calcul doar fotbaliștii cu minimum 360 de minute jucate în actualul sezon și peste 1.000 de minute în ultimul an.

Loc Jucător Echipă Demarcări la pasă / 90 min. 1 Désiré Doué PSG 66,7 2 Newerton Martins Șahtior Donețk 64,0 3 Leandro Hernández Colo-Colo 59,8 4 Josh King Fulham 57,2 5 Victor Svensson IK Sirius 51,5 6 Ibrahim Maza Bayer Leverkusen 50,2 7 Lamine Yamal Barcelona 49,8 8 Jens Magnusson Västerås SK 48,6 9 David Matei Universitatea Craiova 48,6 10 Vasilije Kostov Steaua Roșie Belgrad 47,1

Clasamentul este condus de Désiré Doué, jucătorul lui PSG, cu o medie de 66,7 demarcări prin care oferă soluții de pasare la fiecare 90 de minute. Francezul este urmat de Newerton Martins, de la Șahtior Donețk (64), și Leandro Hernández, de la Colo-Colo (59,8). Lamine Yamal ocupă poziția a șaptea, cu 49,8. David Matei se află pe locul 9, cu o medie de 48,6, la egalitate cu suedezul Jens Magnusson, de la Västerås SK, aflat pe poziția a opta.

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2026, an excelent pentru David Matei. Hagi l-a chemat la naționala mare

În vârstă de 20 de ani, . Mijlocașul a ajuns la Universitatea Craiova în vara anului 2025, după ce s-a remarcat la Steaua București, în Liga 2. S-a adaptat rapid la primul eșalon și a început să primească tot mai multe minute. Evoluțiile sale i-au adus inclusiv convocarea la echipa națională a României. În actuala ediție a SuperLigii, Matei a adunat 14 apariții, un gol și două pase decisive.