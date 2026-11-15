Sport

Un fotbalist al Universității Craiova, în același top cu Lamine Yamal și Désiré Doué!

Alex Bodnariu
15.11.2026 | 21:00
Un fotbalist al Universitatii Craiova in acelasi top cu Lamine Yamal si Desire Doue
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Un puști din SuperLiga, în același clasament cu Lamine Yamal și Désiré Doué! La ce capitol a impresionat. Foto: SportPictures
Un tânăr fotbalist din SuperLiga a intrat într-un top 10 mondial alături de Lamine Yamal și Désiré Doué. La ce capitol a impresionat jucătorul român.
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David Matei, unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai Universității Craiova, a fost inclus într-un clasament realizat de Observatorul Fotbalului CIES. Mijlocașul oltenilor se află în top 10 la nivel mondial, alături de vedete precum Lamine Yamal, de la Barcelona, și Désiré Doué, de la PSG.

David Matei, în top 10 mondial! Ce măsoară clasamentul realizat de CIES

Observatorul Fotbalului CIES a analizat jucătorii ofensivi sub 22 de ani din 49 de prime ligi ale lumii, folosind datele furnizate de SkillCorner. Studiul arată de câte ori un fotbalist se demarcă și se oferă ca soluție de pasare pentru colegii săi.

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Mai exact, statistica nu măsoară pasele reușite, assisturile sau ocaziile create, ci capacitatea unui jucător de a se demarca și de a deveni o soluție de pasare pentru colegii săi, în poziții care permit depășirea unei linii adverse. Au fost luați în calcul doar fotbaliștii cu minimum 360 de minute jucate în actualul sezon și peste 1.000 de minute în ultimul an.

LocJucătorEchipăDemarcări la pasă / 90 min.
1Désiré DouéPSG66,7
2Newerton MartinsȘahtior Donețk64,0
3Leandro HernándezColo-Colo59,8
4Josh KingFulham57,2
5Victor SvenssonIK Sirius51,5
6Ibrahim MazaBayer Leverkusen50,2
7Lamine YamalBarcelona49,8
8Jens MagnussonVästerås SK48,6
9David MateiUniversitatea Craiova48,6
10Vasilije KostovSteaua Roșie Belgrad47,1

Clasamentul este condus de Désiré Doué, jucătorul lui PSG, cu o medie de 66,7 demarcări prin care oferă soluții de pasare la fiecare 90 de minute. Francezul este urmat de Newerton Martins, de la Șahtior Donețk (64), și Leandro Hernández, de la Colo-Colo (59,8). Lamine Yamal ocupă poziția a șaptea, cu 49,8. David Matei se află pe locul 9, cu o medie de 48,6, la egalitate cu suedezul Jens Magnusson, de la Västerås SK, aflat pe poziția a opta.

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2026, an excelent pentru David Matei. Hagi l-a chemat la naționala mare

În vârstă de 20 de ani, David Matei a devenit unul dintre cei mai interesanți tineri fotbaliști din SuperLiga. Mijlocașul a ajuns la Universitatea Craiova în vara anului 2025, după ce s-a remarcat la Steaua București, în Liga 2. S-a adaptat rapid la primul eșalon și a început să primească tot mai multe minute. Evoluțiile sale i-au adus inclusiv convocarea la echipa națională a României. În actuala ediție a SuperLigii, Matei a adunat 14 apariții, un gol și două pase decisive.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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