Un fotbalist al Universității Craiova, în același top cu Lamine Yamal și Désiré Doué!

David Matei, unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai Universității Craiova, a fost inclus într-un clasament realizat de Observatorul Fotbalului CIES. Mijlocașul oltenilor se află în top 10 la nivel mondial, alături de vedete precum Lamine Yamal, de la Barcelona, și Désiré Doué, de la PSG.
Observatorul Fotbalului CIES a analizat jucătorii ofensivi sub 22 de ani din 49 de prime ligi ale lumii, folosind datele furnizate de SkillCorner. Studiul arată de câte ori un fotbalist se demarcă și se oferă ca soluție de pasare pentru colegii săi.
Mai exact, statistica nu măsoară pasele reușite, assisturile sau ocaziile create, ci capacitatea unui jucător de a se demarca și de a deveni o soluție de pasare pentru colegii săi, în poziții care permit depășirea unei linii adverse. Au fost luați în calcul doar fotbaliștii cu minimum 360 de minute jucate în actualul sezon și peste 1.000 de minute în ultimul an.
|Loc
|Jucător
|Echipă
|Demarcări la pasă / 90 min.
|1
|Désiré Doué
|PSG
|66,7
|2
|Newerton Martins
|Șahtior Donețk
|64,0
|3
|Leandro Hernández
|Colo-Colo
|59,8
|4
|Josh King
|Fulham
|57,2
|5
|Victor Svensson
|IK Sirius
|51,5
|6
|Ibrahim Maza
|Bayer Leverkusen
|50,2
|7
|Lamine Yamal
|Barcelona
|49,8
|8
|Jens Magnusson
|Västerås SK
|48,6
|9
|David Matei
|Universitatea Craiova
|48,6
|10
|Vasilije Kostov
|Steaua Roșie Belgrad
|47,1
Clasamentul este condus de Désiré Doué, jucătorul lui PSG, cu o medie de 66,7 demarcări prin care oferă soluții de pasare la fiecare 90 de minute. Francezul este urmat de Newerton Martins, de la Șahtior Donețk (64), și Leandro Hernández, de la Colo-Colo (59,8). Lamine Yamal ocupă poziția a șaptea, cu 49,8. David Matei se află pe locul 9, cu o medie de 48,6, la egalitate cu suedezul Jens Magnusson, de la Västerås SK, aflat pe poziția a opta.
În vârstă de 20 de ani, David Matei a devenit unul dintre cei mai interesanți tineri fotbaliști din SuperLiga. Mijlocașul a ajuns la Universitatea Craiova în vara anului 2025, după ce s-a remarcat la Steaua București, în Liga 2. S-a adaptat rapid la primul eșalon și a început să primească tot mai multe minute. Evoluțiile sale i-au adus inclusiv convocarea la echipa națională a României. În actuala ediție a SuperLigii, Matei a adunat 14 apariții, un gol și două pase decisive.