Un fotbalist care poate ajunge la Mondiale e dorit din nou în SuperLiga României. Și-a făcut junioratul la Benfica

David Tavares, mijlocaș ofensiv, cu selecții la naționala Capului Verde, este dorit din nou în SuperLiga României. Fotbalistul de 26 de ani a jucat sezonul trecut la Gloria Buzău, pentru care a bifat 27 de meciuri și un gol.

David Tavares a jucat la Gloria Buzău

În luna aprilie, după ce a devenit clar că echipa buzoiană va retrograda, Tavares și-a reziliat contractul. În ciuda faptului că a avut o ofertă clară de la Dinamo, el a preferat un transfer în străinătate.

A semnat cu echipa Turan Tuvaz, liderul din Azerbaidjan. Doar că de când a ajuns acolo el nu a prins niciun minut, fiind ignorat de antrenorul azerilor. Fapt care a dus și la pierderea naționalei. El nu a mai fost convovat și nu a participat la cea mai mare performanță a naționalei sale.

Tavares este dorit din nou în SuperLiga României. , echipă pe care a preluat-o în urmă cu două etape, după demisia lui Liviu Ciobotariu.

Hermannstadt și Petrolul vor să-l ia din Azerbaidjan

Mijlocașul ofensiv de picior stâng este interesant însă și pentru Hermannstadt, care caută o alternativă de înlocuirea a lui Ianis Stoica, plecat în Portugalia, la Estrella Amadora. Și Petrolul și Hermannstadt sunt echipe cu probleme în acest sezon.

Revenirea lui Tavares în Superliga României poate aduce și un bonus financiar echipei care reușește să-l legitimeze. Fost junior la Benfica, el are cinci selecții la naționala țării sale și ar putea prinde lotul pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Participarea la CM 2026 aduce 600.000 de dolari

Iar orice fotbalist care participă la turneul final aduce clubului la care e legitimat un bonus financiar de 600.000 de dolari.

Africanii au obținut prima calificare din istorie la Cupa Mondială, aflându-se între cele 28 de echipe care sunt sigure de participarea la turneul final de la anul.

Echipe calificate la turneul final

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Ghana, Senegal, Coasta de Fildeș, Arabia Saudită, Qatar, Anglia.

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.