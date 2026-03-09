Un fotbalist celebru, surprins în compania unei actrițe superbe. E cel mai nou cuplu din lumea sportului

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe e un fotbalist celebru care o duce excelent pe toate planurile. Starul celor de la Real Madrid a fost surprins în compania unei actrițe superbe, originară din Spania. A apărut în serialul pentru adolescenți Elite.

Jucătorul de fotbal, relație cu o vedetă importantă

După ce admiratorii au aflat Kylian Mbappe, iată că aceștia primesc încă o veste. În ciuda faptului că s-a accidentat și e în perioada de recuperare, jucătorul de fotbal francez se concentrează pe alte aspecte.

Se vehiculează că ar avea o relație sentimentală cu o vedetă de renume, născută în Spania. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani formează un cuplu cu o tânără superbă mai mică cu un an. Potrivit , este vorba de Ester Expósito.

Mai exact, sportivul a fost filmat în timp ce ieșea dintr-un hotel din Paris. Imediat ce a părăsit clădirea a urcat într-un autoturism în care era deja actrița. Cei doi au plecat spre Madrid, după ce ar fi petrecut câteva zile în capitala Franței.

Conform imaginilor din social media, vedeta a vizitat Muzeul Luvru, unde a realizat o ședință foto incendiară. Pe de altă parte, Kylian Mbappe a încercat să fie discret până acum. Cu toate acestea, cei doi nu ar fi prima întâlnire.

În aceeași notă, Kylian Mbappe și Ester Exposito au mai fost surprinși împreună în urmă cu mai bine de 2 săptămâni. Au fost văzuți pe teresa hotelului Pullman din Madrid. Imaginile au fost imortalizate în data de 25 februarie.

Fotbalistul celor de la Real Madrid nu s-a afișat cu nicio iubită în public. Așadar, există șanse foarte mari să fie vorba de o frumoasă poveste de dragoste. Până la ora actuală niciunul dintre îndrăgostiți nu a discutat despre legătura amoroasă.

„Rețelele sociale au fost deja inundate de reacții ale utilizatorilor care își exprimă surpriza față de ceea ce ar putea deveni unul dintre cele mai neașteptate cupluri de celebrități ale anului”, susțin jurnaliștii străini, mai arată sursa citată.

Kylian Mbappé and Ester Expósito leaving Paris to go back to Madrid today. ❤️ — 10 (@Kylian)

Cine e actrița cu care se iubește sportivul

Kylian Mbappe a decis să se recupereze după accidentarea la genunchi, la Paris, . În schimb, la 26 de ani, Ester Expósito este o actriță renumită pentru rolul pe care l-a jucat în producția Elite, difuzată de Netflix.

De asemenea, blondina a jucat în Bandidos (2024), The talent (2025) și Lost in the night (2023). În plus, a apărut în pelicula Venus, care a avut premiera în anul 2022. E una dintre cele mai urmărite influencerițe.

Pe contul de Instagram are peste 24,2 milioane de fani. Are o înălțime de doar 1,66 m, însă se bucură de trăsături fizice superbe. E elegantă, rafinată și mereu în pas cu moda. Presupusa iubită a lui Kylian Mbappe este de o frumusețe răpitoare.

Totodată, Ester Expósito e cunoscută pentru faptul că a câștigat premiul Fotogramas de Plata a la millor actriu de cinema. E născută pe 26 ianuarie 2000, anul acesta sărbătorindu-și aniversarea cu mare fast alături de o mare gașcă de prieteni.