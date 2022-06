Un fotbalist de la Dinamo refuză să accepte retrogradarea: „Dacă jucătorii erau slabi, nu prindeau contracte la Farul sau Sepsi!” Exclusiv

, iar viitorul „câinilor” este extrem de incert. FANATIK a stat de vorbă cu Marius Tomozei, primul jucător al lui Dinamo care a declarat că va continua în Ștefan cel Mare.

Marius Tomozei, primul jucător care va continua la Dinamo în Liga 2: „O să merg în cantonament pe 26 iulie”

FANATIK a stat de vorbă cu , care așteaptă să intre din nou pe teren din luna august pentru Dinamo și a încercat să găsească explicații pentru ce s-a întâmplat în acest sezon.

Marius, cum merge recuperarea?

– Foarte bine. Am început alergările ușoare și o să alternez cu sprinturi, schimbări de direcție și pregătire în sală în următoarele trei săptămâni. Sunt sigur că din august pot juca fără probleme. O să merg cu Dinamo în cantonament pe 26 iulie.

Deci rămâi la Dinamo…

– În principiu da, dar să vedem ce se va întâmpla cu echipa. Sunt probleme cu banii, se vorbește chiar de faliment. O să vorbesc din nou săptămâna viiitoare cu domnul Zăvăleanu. Ultima oară am discut înainte de baraj și a rămas că voi continua indiferent dacă Dinamo retrogradează sau nu.

Dar trebuie să fie bine și pentru mine și pentru echipă. Dacă rămân la Dinamo și peste o lună se desființează echipa ce facem? Eu mi-am dat cuvânt și vreau să rămân încă un an. Sincer sunt mai bine decât eram înainte de accidentare. Nu îmi fac probleme că nu voi putea reveni.

Marius Tomozei: „Dacă eram așa slabi, jucătorii ar fi mers mai mult la echipe de Liga 2. Nimeni nu și-a dorit retrogradarea”

Te gândeai că Dinamo o să retrogradeze?

– Niciodată! Și uite cel mai bun argument. Dacă jucătorii lui Dinamo erau slabi, nu prindeau contracte la echipe bune din Liga 1, la Farul sau Sepsi. Dacă eram așa slabi, ar fi mers mai mult la echipe de Liga 2 sau care se bat la retrogradare. Înseamnă că valoare a fost la echipă chiar dacă au fost criticați de toată lumea.

Ai încercat să îi convingi să rămână?

– Chiar am vorbit cu unii dintre ei, dar nu am putut să fac nimic. Erau foarte supărați și concentrați pe ce fac în continuare și îi înțeleg. Și eu care am jucat două meciuri am fost foarte supărat. 100% îți garantez că niciun jucător nu și-a dorit retrogradarea!

Marius Tomozei: „Dacă ar fi rămas Flavius Stoican erau și alte rezultate”

Steliano Filip și Mirko Ivanovski l-au criticat dur pe Uhrin. Era mai bine să rămână Stoican?

– E greu să spunem asta acum. Mi-a plăcut de Flavius Stoican. A construit un grup bun și erau o atmosferă foarte frumoasă. A reușit să regleze foarte repede aceste lucruri. Cred că dacă ar fi rămas erau și alte rezultate, mai ales că am jucat atunci cu FCSB, cu Craiova, meciuri tari și nu eram închegați. Nu știu ce s-a întâmplat cu Dusan Uhrin, dar cred că Dinamo se putea salva cu Flavius Stoican. Cu Uhrin nu am vorbit deloc.

A fost U Cluj mai valoroasă ca Dinamo?

– Dacă luăm jucătorii pe fiecare post în parte, Dinamo nu cred că merita să retrogradeze în barajul cu U Cluj. Ei au demonstrat că merită să promoveze. Eu cred că Dinamo e o echipă de mijlocul clasamentul, în niciun caz de Liga 2!

Marius Tomozei: „Eu cred că obiectivul va fi promovarea”

Crezi că se poate ataca promovarea din acest an?

– Eu cred că ăsta va fi și obiectivul. Nu se va forma o echipă și în sezonul viitor să se atace promovarea. Ne numim Dinamo și trebuie să revenim în Liga 1. Nu aș vrea să mai vorbesc foarte mult, ci vreau să arătăm pe teren că putem să promovăm. Îi cred pe suporteri că sunt foarte supărați și au suferința în suflet.

O să fii probabil cel mai experimentat jucător…

– Vor fi jucători tineri precum Bordușanu, Crețu, Mihai Eșanu, Fara și cu încă 4-5 jucători cu experiență cred că se poate ataca promovarea. E nevoie de un mix bun.