Un fotbalist de la Petrolul Ploiești, bătut cu brutalitate pe stradă: „I-au dat palme, apoi i-au spart arcada”

Mihai Constantinescu, fotbalist la Petrolul, a fost atacat de un grup de tineri într-un cartier din Ploiești. El s-a ales cu arcada spartă și a ajuns la spital.

Tânărul în vârstă de 18 ani a fost convocat la naționala U21 de Adrian Mutu și este considerat a fi unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din țară.

El a fost atacat în timp ce se plimba cu doi colegi de la Petrolul pe străzile cartierului 9 mai, din Ploiești. Este vorba despre Mario Bratu și Cătălin Lixandru, care au scăpat nevătămați.

Mijlocașul de doar 18 ani al echipei din Liga 2, Petrolul Ploiești, Mihai Constantinescu, a fost bătut în timp ce se plimba pe străzile cartierului 9 mai, alături de Mario Barbu și Cătălin Lixandru, alți componenți ai trupei „lupilor galbeni”.

Incidentul s-a petrecut în data de 20 februarie, iar loviturile care i-au fost aplicate fotbalistului au fost suficient de dure pentru a-l face pe acesta să aibă nevoie de spitalizare la secția ATI.

Conform tatălui jucătorului petrolist, atacul a fost desfășurat de un grup de 10-12 tineri, iar poliția a reușit deja să identifice doi atacatori, pe care i-a și reținut. Colegii lui Constantinescu au fugit și au scăpat de atacul violent.

„L-au atacat in spate la Profi, acolo in cartier, 10-12 insi. L-au luat pe nepregatite. I-au spart arcada. Nu i-au luat nimic din buzunar, cel putin asa zice copilul. Am inteles ca Politia a retinut doi insi. Erau camere de luat vederi pe acolo.

Bine ca nu a fost mai grav, eu m-am gandit la ce e mai rau. I-au dat niste palme, dupa care a venit unul din spate si i-a dat un pumn si i-a spart arcada. Am toate documentele. Copilul nu-i cunoaste, nu i-a mai vazut niciodata.

Am inteles ca erau tineri, dar erau 10-12, era grup organizat. Sa nu fie pusi de cineva. Ceilalti colegi care erau cu el nu au luat bataie deloc, numai el a luat. Ei au fugit.

Acum se fac cercetari. Ori au fost trimisi de cineva, nu stiu ce sa zic. Bine ca nu s-a intamplat ceva mai grav. A fost un grup organizat.

A fost treaba de jumatate de ora. S-a intamplat rapid. A iesit din curte de aici si s-a intamplat intr-o jumatate de ora. Era un grup organizat”, a declarat tatăl fotbalistului, Gabi Constantinescu, conform ziare.com.

Mihai Constantinescu a fost pus rapid pe picioare de medicii din Ploiești, iar Viorel Moldovan l-a aruncat în joc din primul minut în meciul „găzarilor” cu Metaloglobus, din prima etapă din 2021 a Ligii a 2-a.