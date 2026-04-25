Un fotbalist de la Petrolul s-a însurat înaintea meciului cu FCSB. Cum a reacționat Mehmet Topal la aflarea veștii

Petrolul a pierdut mai clar decât o arată scorul în fața campioanei FCSB. Înaintea meciului, scor 1-3, antrenorul oaspeților, Mehmet Topal, a primit o veste care l-a lăsat mască. Unul dintre elevii săi s-a căsătorit și a solicitat să fie învoit de la antrenamente.
Andres Dumitrescu și-a unit destinele marți, cu iubita sa Andreea, care este și însărcinată. Ceremonia a avut loc la Slatina, de unde este fotbalistul. Fundașul stânga a solicitat clubului o învoire de trei zile, motivând că trebuie să facă acum acest pas, deoarece cea care i-a devenit soție urmează să nască.
Pus în fața faptului împlinit, Mehmet Topal l-a lăsat liber pe Dumitrescu, dar la revenirea la echipă l-a scos din lot. Acesta este motivul absenței surprinzătoare a fotbalistului de 25 de ani, care a fost titular în 2026, dar care n-a apărut nici măcar pe foaia de rezerve la meciul cu FCSB, deși nu este accidentat.
Rămâne de văzut dacă decizia turcului este temporară sau pe termen mai lung, adică dacă fotbalistul își va relua locul în echipă etapa viitoare. Andres Dumitrescu a venit la Petrolul în această iarnă, după plecarea lui Robert Sălceanu la Rapid. Fotbalistul, în vârstă de 25 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul stagiunii 2026-2027.
Andres Dumitrescu s-a remarcat în tricoul lui Sepsi Sf. Gheorghe, echipă cu care a câștigat două Cupe ale României și tot atâtea Supercupe. A ajuns apoi la formația cehă Slavia Praga, de unde a revenit, sub formă de împrumut, la Sepsi, pe perioada sezoanelor 2023-2024 și 2024 -2025.
În vara anului trecut, după ce echipa covăsneană a retrogradat, el a fost detașat la Sigma Olomouc, unde a jucat inclusiv în preliminariile Europa League și faza grupelor Conference League. De acolo a ajuns la Petrolul, unde a jucat în 13 partide, marcând un gol.
El și soția sa urmează să aibă o fetiță, sexul copilului fiind dezvăluit după cununia civilă. În locul lui Andres Dumitrescu, Topal l-a titularizat pe portughezul Diogo Rodrigues, aflat abia la al treilea meci pentru Petrolul. Acesta este de meserie fundaș dreapta, dar a început meciul ca fundaș stânga.
După eșecul dur din meciul cu FCSB, Petrolul joacă pe teren propriu, duminică, de la ora 18.15, contra celor de la UTA. Apoi urmează o deplasare la Botoșani și ultimul meci din play-out, acasă, cu Oțelul. Echipa este acum pe loc de baraj.