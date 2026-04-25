Un fotbalist de la Petrolul s-a însurat înaintea meciului cu FCSB. Cum a reacționat Mehmet Topal la aflarea veștii

Petrolul Ploiești a fost învinsă clar de FCSB, scor 3-1, și tremură pentru evitarea retrogradării, cu trei etape înaintea finalului de play-out fiind pe loc de baraj
Catalin Oprea
25.04.2026 | 07:25
Petrolul a pierdut mai clar decât o arată scorul în fața campioanei FCSB. Înaintea meciului, scor 1-3, antrenorul oaspeților, Mehmet Topal, a primit o veste care l-a lăsat mască. Unul dintre elevii săi s-a căsătorit și a solicitat să fie învoit de la antrenamente.

Andres Dumitrescu s-a însurat înaintea meciului cu FCSB

Andres Dumitrescu și-a unit destinele marți, cu iubita sa Andreea, care este și însărcinată. Ceremonia a avut loc la Slatina, de unde este fotbalistul. Fundașul stânga a solicitat clubului o învoire de trei zile, motivând că trebuie să facă acum acest pas, deoarece cea care i-a devenit soție urmează să nască.

Pus în fața faptului împlinit, Mehmet Topal l-a lăsat liber pe Dumitrescu, dar la revenirea la echipă l-a scos din lot. Acesta este motivul absenței surprinzătoare a fotbalistului de 25 de ani, care a fost titular în 2026, dar care n-a apărut nici măcar pe foaia de rezerve la meciul cu FCSB, deși nu este accidentat.

Mehmet Topal l-a scos din lot

Rămâne de văzut dacă decizia turcului este temporară sau pe termen mai lung, adică dacă fotbalistul își va relua locul în echipă etapa viitoare. Andres Dumitrescu a venit la Petrolul în această iarnă, după plecarea lui Robert Sălceanu la Rapid. Fotbalistul, în vârstă de 25 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul stagiunii 2026-2027.

Andres Dumitrescu s-a remarcat în tricoul lui Sepsi Sf. Gheorghe, echipă cu care a câștigat două Cupe ale României și tot atâtea Supercupe. A ajuns apoi la formația cehă Slavia Praga, de unde a revenit, sub formă de împrumut, la Sepsi, pe perioada sezoanelor 2023-2024 și 2024 -2025.

În vara anului trecut, după ce echipa covăsneană a retrogradat, el a fost detașat la Sigma Olomouc, unde a jucat inclusiv în preliminariile Europa League și faza grupelor Conference League. De acolo a ajuns la Petrolul, unde a jucat în 13 partide, marcând un gol.

Andres Dumitrescu s-a însurat săptămâna aceasta FOTO facebook

Fotbalistul și soția sa așteaptă o fetiță

El și soția sa urmează să aibă o fetiță, sexul copilului fiind dezvăluit după cununia civilă. În locul lui Andres Dumitrescu, Topal l-a titularizat pe portughezul Diogo Rodrigues, aflat abia la al treilea meci pentru Petrolul. Acesta este de meserie fundaș dreapta, dar a început meciul ca fundaș stânga.

După eșecul dur din meciul cu FCSB, Petrolul joacă pe teren propriu, duminică, de la ora 18.15, contra celor de la UTA. Apoi urmează o deplasare la Botoșani și ultimul meci din play-out, acasă, cu Oțelul. Echipa este acum pe loc de baraj.

