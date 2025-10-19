Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare

ADVERTISEMENT

Cheikh Toure, un fotbalist de numai 18 ani din Senegal, de răpitori. Familia a încercat să adune banii de răscumpărare, însă cei care l-au ținut ostatic au pus în aplicare amenințările pe care le rostiseră.

Un jucător de fotbal de doar 18 ani, omorât de răpitori

Comunitatea fotbalistică din Senegal este în doliu. Un tânăr jucător de fotbal pe numele său Cheikh Toure a fost omorât de cei care îl răpiseră. Aceștia l-au păcălit că va susține o probă pentru un club profesionist, cu sediul în Maroc.

Potrivit sportivul care evolua pe postul de portar la Esprit Foot Yeumbeul a crezut cele spuse de aceștia. S-a bucurat că primește o astfel de șansă, însă totul s-a spulberat când a realizat că este dus în altă parte.

Răpitorii l-au ținut ostatic o perioadă și chiar au cerut o recompensă. Părinții sportivului de doar 18 ani au vrut să plătească răscumpărarea. Din păcate, familia nu a reușit să adune banii solicitați și răpitorii au trecut la fapte.

Informațiile făcute publice de oamenii legii arată că cei care l-au răpit pe Cheikh Toure și-au pus amenințările în aplicare. Trupul neînsuflețit al tânărului de 18 ani a fost găsit de polițiști, în Ghana.

Declarația a fost făcută publică de Ministerul Integrării Africane și Afacerilor Externe din Senegal. În prezent, a fost deschisă o anchetă privind răpirea și moartea jucătorului, în colaborare cu poliția ghaneză.

Sfaturile polițiștilor după moartea fotbalistului de 18 ani

În perioada imediat următoare autoritățile senegaleze încearcă să facă lumină asupra circumstanțelor în care s-a produs cu exactitate tragedia. Totodată, se lucrează la procesul de repatriere al jucătorului ucis de răpitori.

Un purtător de cuvânt al ministerului și-a exprimat „profunda compasiune față de familia îndoliată”, conform French Football Weekly. Purtătorul de cuvânt a mai subliniat că ancheta este condusă „cu cea mai mare atenție și prioritate”.

Pe de altă parte, autoritățile au venit cu o serie de sfaturi pentru cluburi, precum și pentru supraveghetorii și părinții minorilor. Aceștia sunt îndemnați să „acorde o atenție sporită ofertelor neverificate de teste sau transferuri în străinătate”.

Mai mult decât atât, un comunicat de presă a menționat faptul că tinerii sportivi din Senegal ar trebui „să treacă întotdeauna prin circuitele oficiale și să obțină informații de la autoritățile sportive înainte de orice călătorie”.

Fotbaliștii sunt sfătuiți să verifice întotdeauna contactele și documentele. De asemenea, nu trebuie să plece niciodată dacă nu au certitudinea că cele spuse sunt cu adevărat reale. Din păcate, astfel de tragedii sunt din ce în ce mai dese.