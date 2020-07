Un fotbalist din Premier League a recunoscut că este homosexual! Scrisoarea adresată autorităţilor: “Nu vreau să trăiesc aşa pentru totdeauna”

Homosexualitatea este un subiect încă extrem de tabuu în lumea sportului. Cu siguranță sunt mulți sportivi care au această orientare sexuală, dar frica de a-și recunoaște alegerea, pentru că opinia publică i-ar putea pune la zid și viețile lor ar deveni un coșmar.

Foarte puțini sunt sportivii care au avut forța de a trece peste această barieră mentală și să iasă în față, declarându-și orientarea sexuală. Și niciunul nu a făcut-o în timpul activității sale, ci după retragere. Și tot a fost dramatic momentul în care s-au decis să rupă tăcerea.

Este de notorietate cazul fostului fotbalist de la Wimbledon Justin Fashanu, care după ce și-a declarat orientarea sexuală, în anul 1998 a decis să își ia viața, pentru că nu mai putea suporta oprobiul public la care era supus.

Fotbalist din Premier League a scris o scrisoare despre faptul că e gay

Nepoata sa, Amal, a creat o fundație de suport psihologic pentru sportivii gay, care vin la ea în secret și primesc tot felul de sfaturi utile, pentru a-și duce viața ca oameni normali.

Unul dintre cei care o vizitează pe Amal este jucător în Premier League și a făcut un pas important acceptând să își aștearnă pe hârtie, într-o scrisoare confesiune, toate frământările sale.

Doar familia și câțiva prieteni știu adevărul

El spune că doar familia și câțiva prieteni foarte apropiați știu adevărul, dar că îl îngrozește ideea că ar putea afla secretul său colegii de echipă și antrenorul.

“Copii, tot ce am vrut era să fiu fotbalist. Nu mă interesa să merg bine la școală. În loc să fac temele, fiecare minut liber pe care îl aveam l-am petrecut cu o minge. În final, am fost răsplătit.

Scrisoarea e un pas uriaș pentru el

Acum trebuie să mă ciupesc când alerg și ajung să joc în fiecare săptămână în fața a zeci de mii de oameni ca să cred că e adevărat. Cu toate acestea, există ceva care mă diferențiază de majoritatea celorlalți jucători din Premier League. Sunt homosexual.

Chiar să scriu această scrisoare este un pas mare pentru mine, dar numai membrii familiei mele și un grup select de prieteni sunt conștienți de sexualitatea mea. Nu mă simt pregătit să-l împărtășesc secretul cu echipa mea sau cu managerul meu.

E tot mai afectat mental

Este greu. Îmi petrec cea mai mare parte a vieții cu acești tipi și când ieșim pe teren suntem o echipă. Dar totuși, ceva din interiorul meu îmi este imposibil să fiu deschis cu ei despre cum mă simt. Știu de la 19 ani că sunt homosexual.

De zi cu zi, poate fi un coșmar absolut. Și îmi afectează din ce în ce mai mult sănătatea mentală. Mă simt prins și teama mea este că dezvăluirea adevărului despre ceea ce sunt, nu va face decât să înrăutățesc lucrurile.

Nu poate avea o relație, de frica de a nu fi descoperit

Deci, deși inima mea de multe ori îmi spune că trebuie să o fac, capul meu spune mereu același lucru: „De ce să riscăm totul?” Am norocul să câștig un salariu foarte bun. Am o mașină drăguță, o garderobă plină de haine de designer și îmi pot permite să cumpăr orice îmi doresc pentru familia și prietenii mei.Dar un lucru care îmi lipsește este tovărășia.

Însă, din cauza locului de muncă, nivelul de încredere în a avea un partener pe termen lung trebuie să fie extrem de ridicat. Așadar, momentan, evit relațiile spre deloc. Sper cu drag că voi întâlni în curând pe cineva în care cred că voi fi în măsură să am încredere suficient. Adevărul este că nu cred că fotbalul este pregătit încă pentru ca un jucător să iasă la lumină cu asemenea dezvăluiri.

Ce ajutor oferă Asociația Jucătorilor Profesioniști

Asociatia Jucătorilor Profesioniști spune ca este pregatită sa ajute un jucator sa iasă la suprafață cu această problemă. Și au spus ca va oferi consiliere și sprijin oricui are nevoie.

Acest lucru e lipsit de sens. Dacă am nevoie de un consilier, pot merge și să rezerv o ședință cu unul oricând vreau. Ceea ce trebuie să facă este educarea fanilor, jucătorilor, managerilor, agenților, proprietarilor de cluburi – practic toți cei implicați în joc.

Va vorbi după retragere

Dacă aș face acest pas, aș dori să știu că voi fi susținut la fiecare pas din călătoria mea. În acest moment, nu simt că aș fi. Aș dori să nu fi trebuit să-mi trăiesc viața în așa fel, dar realitatea este că există încă o cantitate mare de prejudecăți în fotbal.

Am auzit cântări și comentarii homofobe din partea suporterilor, direcționate către nimeni în special. În mod ciudat, nu mă deranjează niciodată în timpul meciurilor. Sunt prea concentrat să joc. Așa cum stau lucrurile, planul meu este de a continua jocul atât timp cât mă simt capabil și apoi de a ieși și a spune când m-am retras.

Exemplul Thomas Beattie

A fost minunat luna trecută să-l văd pe Thomas Beattie ridicând mâna și să admită că este homosexual. Dar faptul că a trebuit să aștepte până la încheierea carierei îți spune tot ce trebuie să știi. Fotbaliștii sunt încă prea speriați să facă pasul în timp ce joacă.

În ultimul an am primit sprijin din partea Fundației Justin Fashanu, nu în ultimul rând pentru a face față cu efectul pe care îl are acest lucru asupra sănătății mele mintale. Este greu de spus în cuvinte cât de mult a ajutat Fundația.

S-ar putea retrage mai devreme pentru a-și trăi viața

M-a făcut să mă simt susținut și înțeles, precum și să-mi ofer încrederea să fiu mai deschis și mai sincer cu mine în special. Cu toate acestea, chiar nu știu unde aș fi acum. Știu că se poate ajunge la punctul în care mii se pare imposibil să trăiesc mereu o minciună.

Dacă îmi fac planul este să mă retrag devreme și să ies și să spun. S-ar putea să arunc ani de zile dintr-o carieră profitabilă. Dar nu puteți pune prețul în liniște sufletească și nu vreau să trăiesc așa pentru totdeauna”, a fost scrisoarea fotbalistului din Premier League care a recunoscut că este homosexual.