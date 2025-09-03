Un fotbalist din Superliga României, aproape de calificarea la CM 2026. 15 fotbaliști sunt convocați la alte echipele naționale

Superliga României s-a întrerupt pentru meciurile echipei naționale. Tricolorii joacă pe 5 septembrie contra Canadei (amical), iar pe 9 septembrie, în Cipru, în preliminariile CM 2026.

Ngezana, aproape de Mondiale, Mora are șanse mari

Campionatul intern este reprezentat și la alte echipe naționale. Pentru acțiunea din septembrie, 15 fotbaliști din prima divizie, au fost convocați la alte reprezentative. Puteau fi mai mulți, dar din motive medicale sau de strategie unii absentează.

Unul dintre străinii din Superligă se poate întoarce la echipa de club din postura de jucător calificat la Mondiale. . Africa de Sud e lider în grupă și are nevoie de un punct din meciurile cu Lesotho și Nigeria, ca să prindă turneul final. În aceeași grupă, naționala Beninului, cu Roche și Kiki, țintește locul doi care o poate duce la un baraj.

Șanse de a ajunge la turneul final are și Carlos Mora, care e om de bază la naționala statului Costa Rica. Echipa lui joacă în deplasare, în Nicaragua, și pe teren propriu, cu Haiti. În aceeași grupă mai este Honduras. Doar prima clasată merge direct la Mondiale. Echipa de pe locul doi poate prinde un baraj intercontinental. Toate meciurile din această grupă se dispută în toamnă.

Milanov dă piept cu Spania, Radunovic cu Cehia și Croația

Bulgarul Milanov are parte de un meci de gală, la Sofia, unde vine campioana europeană, Spania. Apoai joacă în deplasare, cu Georgia, unde va da peste Anzor, de la Universitatea Craiova. Din această grupă mai face parte Turcia.

Muntenegru joacă acasă, cu Cehia, și în depladare, contra Croației. Muntenegrenii au șase puncte, la fel ca și croații, cu trei mai puțin decât Cehia și luptă pentru calificare.

O surpriză este naționala Macedoniei de Nord, lider într-o grupă cu Belgia și Țara Galilor. Ilie, portarul de la UTA, este în lotul echipei, care are un meci amical, cu Arabia Saudita și unul oficial, cu Lichtenstein.

Moldovenii, în vizită la Haaland

De un duel puternic vor avea parte și moldovenii. Joacă acasă cu Israel, iar apoi merg în Norvegia, pentru confruntarea cu Haaland, Sorloth și compania. Moldova n-are niciun punct după trei meciuri.

Selimovic, de la Hermannstadt, a fost chemat la naționala statului Luxemburg, care debuteaz acum în preliminarii. Are meciuri cu Irlanda de Nord, acasă, și Slovacia, în deplasare, într-o grupă din care mai face parte Germania.

Nu în ultimul rând, doi fotbaliști din Superligă vor fi adversarii României. Ciprioții Kiriakou (Dinamo) și Tzionis (UTA) sunt în lotul adversarei de pe 9 septembrie. Cu trei zile mai devreme, ei pot încurca însă Austria, în grupa noastră.

FOTBALIȘTII DIN SUPERLIGĂ CHEMAȚI LA NAȚIONALE

U CRAIOVA Mora (Costa Rica) 13 selecții/1 gol

U CRAIOVA Anzor Mekvabishvili (Georgia) 23 selecții/0 goluri

FCSB Radunovic (Muntenegru) 41 selecții/1 gol

FCSB Ngezana (Africa de Sud) 9 selecții/1 gol

FCSB Kiki (Benin) 54 selecții/0 goluri

PETROLUL Roche (Benin) 19 selecții/ 1 gol

CFR CLUJ Postolachi (Moldova) 29 selecții/1 gol

CFR CLUJ Dumbrăvanu (Moldova) 6 selecții/ o goluri

CFR CLUJ Synian (Gambia) 8 selecții/ 0 goluri

FC BOTOȘANI Bodișteanu (Moldova) 4 selecții/0 goluri

FC ARGEȘ Rață (Moldova) 56 selecții/3 goluri

DINAMO Kiriakou (Cipru) 68 selecții/0 goluri

DINAMO Milanov (Bulgaria) 52 selecții/2 goluri

UTA Tzionis (Cipru) 34 selecții/3 goluri

UTA Iliev (Macedonia de Nord) 1 selecție/0 goluri

HERMANNSTADT Selimovic (Luxemburg) 12 selecții/1 gol