Fotbalistul din SuperLiga vrea să-i strice sărbătoarea lui Lionel Messi: „Suntem aici ca să apărăm Beninul”

ADVERTISEMENT

pe care o părăsește după 207 partide și 125 de goluri. Va fi o adevărată sărbătoare la noapte (ora 1.00 ora României), pe El Monumental din Buenos Aires, unde se va afla și un fotbalist din Superliga României.

Mattéo Ahlinvi joacă pentru naționala Beninului

Mijlocașul Farului Mattéo Ahlinvi face parte din lotul naționalei Beninului, care va întâlni Argentina. Fotbalistul de 27 de ani a sosit în această vară la Constanța și are zece meciuri și trei goluri pentru echipa lui Sabău.

ADVERTISEMENT

Ahlinvi este născut în Franța, asemenea majorității fotbaliștilor din naționala Beninului și este în lotul convocat de selecționerul Gerhard Rohr pentru acest joc. El nu joacă, de regulă, titular la Benin, dar a strâns 29 de selecții la echipa națională.

Titular, în schimb, va fi fostul petrolist, Yohan Roche, acum în Grecia, la Iraklis. Fundașul central și-a câștigat locul d etitula la națională în cei doi petrecuți în România, în care a jucat 54 de meciuri pentru Petrolul.

ADVERTISEMENT

Diferența dintre echipe: un miliard vs 20 de milioane de euro

În lot putea fi și un alt jucător care evoluează în România, dar acesta a ratat convocarea. David Kiki, de la FC Voluntari, a fost căpitanul naționalei Beninului, însă statutul de rezervă la echipa de club l-a îndepărtat de la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

Naționala Beninului valorează 20 de milioane de euro, față de 1,02 miliarde cât este cotată cea a Argentinei. Cel mai valoros beninez este Julian Olaitan (24 de ani) de la Beșiktaș, care este evaluat la 12 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

În ciuda diferenței de valoare, fotbaliștii Beninului nu s-au declarat dispuși să stea drepți în fața Argentinei. Portarul titular, Marcel Dandjinou, legitimat la Kruger United, în Africa de Sud, a precizat că va face tot posibilul să apere orice minge, chiar și în cazul unui penalty executat de Lionel Messi

Marcel Dandjinou vrea să-i strice sărbătoarea lui Messi

”Sunt portar, iar treaba mea este să apăr mingea. Chiar dacă este ultimul minut și se acordă un penalty, dacă Messi îl execută, voi încerca să îl apăr. Este atât de simplu, este fotbal. Da, suntem aici să îl sărbătorim pe Messi, dar nimeni nu ne-a cerut să îi oferim vreun gol cadou.

ADVERTISEMENT

Și cunoscându-l pe Messi, nu trebuie să i se dea nimic. Dacă vrea să înscrie, trebuie să dea tot ce are mai bun pentru a reuși asta. Suntem aici ca să apărăm Beninul. Acesta este fotbalul: unsprezece jucători contra unsprezece. Putem câștiga, sau face un egal, ori pot câștiga ei, dar este fotbal. Nu suntem aici ca să fim turiști în Argentina. Suntem aici să jucăm și să concurăm. Va fi o zi mare în viața noastră”, a declarat Marcel Dandjinou.

Zilele trecute, Argentina a fost supusă unui oprobiu public, după ce a organizat un meci amical cu Burkina Faso, care a ajuns la Buenos Aires cu șase ore înaintea jocului.