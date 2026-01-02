Un fotbalist din top 5 campionate, rănit grav în tragedia din Elveția. Care este starea sa și ce a transmis clubul

ADVERTISEMENT

Seara de Revelion a adus o tragedie cumplită în Elveția, acolo unde un incendiu într-un club din Crans-Montana a făcut zeci de victime. Până acum, numărul de cazuri de deces a ajuns la 47, iar peste 100 de persoane sunt grav rănite, printre care și fotbalistul lui FC Metz, Tahirys Dos Santos.

Un fotbalist din Ligue 1, în stare gravă după incendiul din stațiunea de schi din Elveția

Anul 2026 a început cum nu se putea mai rău pentru zeci de persoane aflate în luxoasa stațiune de schi din Elveția, Crans-Montana. Conform ultimelor date, nu mai puțin de 47 de oameni și-au pierdut viața în seara de Anul Nou după ce clubul în care petreceau a fost înghițit de flăcări.

Printre cei afectați de flăcări se numără și Tahirys Dos Santos, un fotbalist de doar 19 ani al celor de la FC Metz, echipă ce ocupă ultimul loc în Ligue 1.

„FC Metz anunță cu tristețe că Tahirys Dos Santos, jucător în formare la club, a fost rănit în incendiul care a avut loc în Crans-Montana. Întregul club se alătură și îi transmite gânduri lui Tahirys, în aceste ore în care acesta luptă cu suferința”, au anunțat francezii pe pagina oficială de X.

Le a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz)

Care a fost cauza incendiului din Elveția, de la stațiunea Crans-Montana

Tragicul eveniment s-a produs după ora 00:00, mai exact la 01:30, cu 30 de minute înainte ca localul să se închidă.

O scânteie a sărit pe tavan, iar acesta s-a aprins în doar câteva secunde și tot clubul a fost cuprins de flăcări. Din cauza faptului că exista o singură cale de ieșire, foarte multe persoane au fost prinse în interior sau au reușit să iasă cu arsuri mari pe corp. Printre cei ce au izbutit să iasă s-a regăsit și tânărul sportiv. Până acum el este singurul fotbalist care s-a aflat printre victime.