Un fotbalist din top 5 campionate, rănit grav în tragedia din Elveția. Care este starea sa și ce a transmis clubul

Seara de Revelion a adus o tragedie cumplită în Elveția, acolo unde un incendiu într-un club din Crans-Montana a făcut zeci de victime. Până acum, numărul de cazuri de deces a ajuns la 47, iar peste 100 de persoane sunt grav rănite, printre care și fotbalistul lui FC Metz, Tahirys Dos Santos.
Anul 2026 a început cum nu se putea mai rău pentru zeci de persoane aflate în luxoasa stațiune de schi din Elveția, Crans-Montana. Conform ultimelor date, nu mai puțin de 47 de oameni și-au pierdut viața în seara de Anul Nou după ce clubul în care petreceau a fost înghițit de flăcări.
Pe lângă aceștia, autoritățile au dezvăluit că 115 persoane au fost grav rănite, dintre care 80 se află în stare critică. Printre cei afectați de flăcări se numără și Tahirys Dos Santos, un fotbalist de doar 19 ani al celor de la FC Metz, echipă ce ocupă ultimul loc în Ligue 1.
„FC Metz anunță cu tristețe că Tahirys Dos Santos, jucător în formare la club, a fost rănit în incendiul care a avut loc în Crans-Montana. Întregul club se alătură și îi transmite gânduri lui Tahirys, în aceste ore în care acesta luptă cu suferința”, au anunțat francezii pe pagina oficială de X.
Tragicul eveniment s-a produs după ora 00:00, mai exact la 01:30, cu 30 de minute înainte ca localul să se închidă. Aproximativ la fel ca și în cazul „Colectiv”, incendiul a izbucnit din cauza unor materiale pirotehnice ce însoțeau o sticlă de șampanie.
O scânteie a sărit pe tavan, iar acesta s-a aprins în doar câteva secunde și tot clubul a fost cuprins de flăcări. Din cauza faptului că exista o singură cale de ieșire, foarte multe persoane au fost prinse în interior sau au reușit să iasă cu arsuri mari pe corp. Printre cei ce au izbutit să iasă s-a regăsit și tânărul sportiv. Până acum el este singurul fotbalist care s-a aflat printre victime.