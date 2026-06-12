Un fotbalist prezent la Campionatul Mondial putea reprezenta România! Soarta n-a vrut nici să fie adversarul tricolorilor

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România nu este prezentă la Cupa Mondială, bifând a șaptea ediție consecutivă pe care tricolorii o privesc la televizor. La competiția din SUA, Canada și Mexic este prezent însă un fotbalist care ar fi putut juca pentru naționala noastră.

Australianul Hrustic are mama din România

Ajdin Hrustic, mijlocașul de 29 de ani al Australiei, este născut lângă Melbourne, dintr-o familie mixtă. Mama sa este româncă, în vreme ce tatăl e bosniac. Ambii sunt imigranți la Antipozi, unde s-au stabilit în urmă cu mulți ani.

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Hrustic este la al doilea Campionat Mondial, jucând și în 2022. Acum e fotbalist în Olanda, la Heracles Almelo, dar și-a început junioratul în Australia natală și la 14 ani a ajuns la Nottingham Forest. A trecut apoi pe la Austria Viena, Schalke 04 și FC Groningen.

La nivel de seniori a mai jucat pentru Groningen, Eintracht Frankfurt, Verona, Salernitana, fiind un jucător destul de experimentat, cu peste 300 de meciuri la seniori. La națională, el are 37 de meciuri și patru goluri marcate.

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Fotbalistul e mai apropiat de Bosnia, decât de România

Cotat la 600.000 de euro, Ajdin Hrustic este decarul Australiei. El e mult mai apropiat de Bosnia tatălui său, fiind și musulman. Ajdin a câștigat Europa League cu Eintracht Frankfurt, în 2022. Federația Bosniacă a avut o tentativă de a-l atrage pe Hrustic la naționala ei, dar fotbalistul a respins această variantă, preferând din start Australia.

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“Cangurii” fac parte din Grupa D, alături de Turcia, SUA și Paraguay. Primul meci al echipei lui Hrustic este programat pe 13 iunie, la Vancouver, contra . În cazul în care România s-ar fi calificat la CM 2026, Hrustic ar fi putut da piept cu naționala țării natale a mamei sale.

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Fotbalistul crede că Australia poate ieși din grupă

Adjin crede că Australia poate face o figură frumoasă la a șasea Cupă Mondială consecutivă la care participă. În 2006 și 2022, naționala lui a ajuns în optimi, la celelalte ediții fiind eliminată în grupe. “Sunt destul de încrezător că putem ajunge destul de departe. Cred că lumea ne subestimează. Am avut rezultate bune la Cupa Mondială din 2022, de ce n-am putea realiza ceva special la Cupa Mondială din 2026? Am fost întotdeauna genul de om care a crezut în coechipierii mei, în mine și în țara mea”, a declarat acesta.

Hrustic nu este singurul fotbalist pe jumătate român, care joacă pentru altă națională. La CM 2026 puteau fi prezenți și Theodor Corbeanu (Canada), Raul Florucz (Austria) și