Un fotbalist român, suspectat de fraudă de 3,5 milioane de euro prin intermediul unor site-uri de matrimoniale

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Fostul fotbalist român George Agache (30 de ani) este suspectat de fraudă și spălare de bani prin intermediul mai multor firme, unele dintre ele administrând inclusiv site-uri de matrimoniale. Fostul jucător de la CSM Vaslui și Atletico Vaslui, echipe din ligile inferioare, a fost implicat în ultimii ani în nu mai puțin de nouă astfel de societăți alături de un anume Cătălin Armășelu.

Fostul fotbalist român George Agache, suspecat de fraudă de 3.5 milioane de euro, inclusiv prin intermediul unor site-uri de matrimoniale

După ce s-a lăsat de fotbal, Agache a practicat și minifotbal, devenind vicecampion al României la această disciplină. Potrivit , profitul total înregistrat de aceste nouă firme în ultimii cinci ani s-ar ridica la nu mai puțin de 3.5 milioane de euro. Două dintre aceste entități, Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL, ambele înregistrate în Iași, au atras atenția în mod special procesatorului francez de plăți CentralPay.

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Mai exact, de la un anumit moment au început să existe suspiciuni de fraudă și spălare de bani prin intermediul unor platforme de matrimoniale înregistrate în România. Site-urile respective erau accesate în principal de către utilizatori din Franța, Spania, Marea Britanie și Italia. Semnele de întrebare au apărut după ce anumiți utilizatori au început să cheltuie de pe un singur cont sume foarte mari, inclusiv de peste 11.000 de euro.

De asemenea, începuseră să apară din ce în ce mai multe conturi false, iar tranzacțiile au ajuns într-un anumit punct suspect de mari pentru un serviciu obișnuit de dating. Ulterior, plecând de la aceste aspecte, cei de la CentralPay au pus în scenă un soi de anchetă internă. Iar după ceva timp au ajuns la concluzia că sunt șanse destul de mari ca în spatele acestui fenomen să fie ascunse de fapt alte activități, cum ar fi sau chiar

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Platformele respective s-ar fi ocupat inclusiv cu videochat și servicii de escorte

În plus, a mai atras atenția și faptul că între 2019 și 2025 George Agache și Cătălin Armășelu au înființat nu mai puțin de șapte firme, majoritatea la aceleași două adrese din Iași. Mai mult, unele dintre ele au fost radiate la scurt timp de la înregistrare, iar ulterior înlocuite cu alte societăți, având exact același obiect de activitate.

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Conform sursei citate, fostul fotbalist a fost contactat pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect, dar nu a dat curs solicitării. În plus, la scurt timp și-a dezactivat contul de Facebook. Pe de altă parte însă, partenerul său a acceptat să vorbească și a susținut că nu ar fi vorba despre nimic ilegal în toată această situație.

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„Avem și o parte de videochat, dar CentralPay știe lucrul ăsta. CentralPay își ia comision de 20-30% din cauza riscurilor, pentru că orice utilizator care este nemulțumit de serviciile noastre își poate primi banii înapoi de la CentralPay prin două click-uri.

(n.r. De ce au deschis și închis mai multe firme cu același obiect de activitate în ultimii ani) E foarte simplu. Pentru că nu mă mai încadram la microîntreprindere și trebuia să plătesc impozit de 16%. Totul e legal. Orice persoană fizică putea, până acum vreo doi ani, să-și deschidă o sută de mii de microîntreprinderi. Între timp, legislația în România s-a schimbat și ne-am conformat și noi”, a spus Cătălin Armășelu.