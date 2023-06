Un fundaș de top, variantă pentru FCSB? A rămas liber de contract și e gata de o nouă provocare: „Va trebui să ies din zona de confort”

Robert Ivanov, fundașul central care reprezintă una dintre variantele pentru centrul defensivei de la FCSB, a rămas liber de contract după despărțirea de Warta Poznan. Internaționalul finlandez nu a semnat prelungirea cu polonezii.

Robert Ivanov, variantă pentru Gigi Becali la FCSB. Jucătorul a rămas liber de contract

Gigi Becali caută soluții pentru centrul defensivei de la FCSB după plecările lui Iulian Cristea și Joonas Tamm. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Totuși, latifundiarul din Pipera are și alte nume pe listă.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre fundașul central în vârstă de 28 de ani Robert Ivanov. Finlandezul mai avea contract cu Warta Poznan, care a încheiat pe locul 8 în campionatul Poloniei, până la finalul lunii iunie, însă a anunțat că nu va prelungi înțelegerea.

Prin intermediul unui mesaj postat pe site-ul oficial al clubului, Robert Ivanov și-a luat adio de la fani și de la fostul club. , în cazul în care, va ajunge la un numitor comun cu Gigi Becali. „Începutul la Warta Poznań n-a fost ușor pentru mine. În vremurile nebunești ale pandemiei, am părăsit Helsinki pentru prima dată, m-am mutat la alt club și am început un nou capitol în viața mea.

ADVERTISEMENT

„Va trebui să ies din nou din zona mea de confort”

„Cred că după câteva luni totul a început să arate așa cum ar trebui. Am fost fericit în Warta, am cunoscut oameni grozavi și, cel mai important, eram o familie în vestiar. Sunt mulțumit de ceea ce am realizat împreună la Warta, dar simt că a venit timpul pentru o schimbare.

Am nevoie de noi provocări, de experiențe noi și cred că va trebui să ies din nou din zona mea de confort. Le mulțumesc fanilor pentru tot sprijinul pe care l-am primit mereu. Probabil că nici nu își dau seama cât de mult înseamnă asta pentru noi”, au fost cuvintele lui Robert Ivanov.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali are nevoie neapărat de fundași centrali la FCSB pentru viitorul sezon după plecările lui Iulian Cristea și Joonas Taam. Joyskim Dawa și Denis Haruț sunt singurii fundași centrali pe care vicecampioana României îi are la dispoziție.

FCSB, a doua experiență internațională pentru Robert Ivanov

Robert Ivanov și-a petrecut prima parte a carierei în țara natală, unde a evoluat pe rând la echipe, precum Laajasalon Palloseura, FC Myllypuro, FC Viikingit și FC Honka. În septembrie 2020, internaționalul finlandez a bifat prima experiență internațională când s-a transferat la Warta Poznan.

ADVERTISEMENT

Cotat la 750.000 de euro de Transfermarkt, Robert Ivanov a adunat 32 de partide în acest sezon și a înscris un singur gol. O posibilă mutare la FCSB ar reprezenta doar a doua experiență în afara granițelor țării natale pentru jucătorul de 28 de ani.