Un gigant auto vrea să spargă piața cu o mașină revoluționară! 500 CP și încărcare în 10 minute

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Peugeot speră să dea lovitura cu RCZ Vision, un autoturism care se poate încărca în nici 10 minute și are o autonomie a bateriei de 600 de kilometri. RCZ Vision e construit pe o arhitectură bazată pe platforma STLA One, folosind un sistem de propulsie de 500 de CP.

Peugeot a prezentat noul concept RCZ Vision Feline Future. Se va încărca în 10 minute!

La un consum estimat de 11,5 kWh/100 km, autonomia este de 600 kilometri. O noutate e reprezentată de bateria cu electrolit solid, care e dezvoltată alături de Factorial Energy. Această baterie se va încărca de la 10% la 80% în doar 10 minute.

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Potrivit producătorului, , cu o comandă de direcție Hypersquare și ecrane transparente Micro LED. Noutatea acestui sistem va permite șoferului să acceseze funcțiile principale fără să-și ia mâinile de pe volan, conform

O altă noutate e modul în care Peugeot a decis să mizeze pe o serie de informații care pot fi configurabile și afișate doar când sunt necesare, pentru a reduce numărul de suprafețe digitale inutile. Mai mult, ecranul central poate fi oprit oricând, iar structura îi va face să treacă neobservat în bord.

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RCZ Vision Feline Future va costa cel puțin 50.000 de euro, însă nu există o dată oficială de lansare

Cum era de așteptat, conceptul Peugeot are un stil futurist ce folosește jante din aluminiu forjat. Interiorul a fost conceput pentru patru persoane, iar în spate pot călători fără probleme doi adulți. Momentan producătorul nu a anunțat o dată de lansare în producția de serie pentru această „bijuterie”. Mașina a fost prezentată pe 12 octombrie 2026, la Salonul Auto de la Paris, iar experții estimează că prețul de vânzare va începe de la 50.000 de euro.

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Conform datelor pe anul 2025, Peugeot s-a clasat pe locul 8 la vânzări în Europa, cu 637.834 de autoturisme vândute, înaintea mărcilor Dacia și Hyundai, și pe aproximativ locul 21 la nivel mondial, cu circa 1,08 milioane de vehicule comercializate. Mai trebuie menționat că Peugeot face parte din grupul Stellantis, care a ocupat locul 5 în clasamentul mondial al vânzărilor auto, cu aproximativ 5,48 milioane de vehicule vândute.