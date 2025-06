Un gigant din Germania intră puternic pe piața din România. Investiție uriașă în construcția unei noi fabrici, parcul industrial se află aproape de cel mai tare oraș din țara noastră

Încă din această vară, un gigant din Germania începe construcția unei mari fabrici într-un important oraș din România. Investiția este una uriașă, de circa 10 milioane de euro.

Investiție de 10 milioane de euro în construcția unei fabrici, într-un oraș mare din România. Gigantul din Germania care intră pe piața internă

Nemții de la DEHN, companie specializată în soluții de protecție la trăsnet, supratensiuni şi echipamente de siguranță, au anunțat că , în cadrul CTPark Pitești.

ADVERTISEMENT

Gigantul german a semnat, recent, un un parteneriat pe termen lung cu CTP, cel mai mare dezvoltator, proprietar și operator de proprietăți imobiliare industriale și logistice în funcție de suprafața închiriabilă brută, listat pe bursa Euronext din Europa.

În urma acestei colaborări, în Pitești se va construi o fabrică de 9.500 de mp. Aceasta va fi amplasată în cadrul CTPark Pitești, unul dintre centrele industriale cheie ale companiei din sudul României.

ADVERTISEMENT

Zona cuprinde deja aproximativ 76.000 mp de spațiu dezvoltat. Construcția începe în această vară, finalizarea fiind programată pentru parte a doua anului 2026. Această investiție strategică marchează prima unitate de producție a DEHN în România, notează site-ul .

”Suntem mândri să primim DEHN în comunitatea noastră în creștere de producători de înaltă valoare. Decizia lor de a se extinde în Pitești este o dovadă a avantajului competitiv al României și a capacității CTP de a oferi soluții scalabile, pregătite pentru viitor, care se aliniază cu prioritățile de afaceri globale”, a spus Peter Ceresnik, COO CTP și Managing Director CTP România.

ADVERTISEMENT

Angajări la noua fabrică din Pitești

Fabrica DEHN care se va ridica la Piteşti va avea circa 200 de angajaţi, conform informaţiilor prezentate de companie pe pagina sa de Linkedin la anunţul recrutării directorului unităţii de producţie.

ADVERTISEMENT

Conform celor de la , în acest moment, anunțurile de angajare la DEHN în Romania sunt publicate pe pagina de LinkedIn a companiei şi vizează doar câteva posturi.

DEHN este un expert global în soluții de inginerie electrică pentru infrastructura critică, inclusiv protecție împotriva trăsnetelor și supratensiunilor, precum și echipamente de siguranță cu peste 115 ani de experiență.

Firma are sediul central în Neumarkt, Germania. Are peste 4.000 de produse în portofoliu, distribuite în peste 70 de țări. Intreprinderea are în prezent peste 2.500 de angajați în întreaga lume.

Fabrica din Pitești, așezată strategic, aproape de cel mai important oraș din România

, de la CTPark Pitești, situat în satul Căteasca, județul Argeș, ”a fost selectat pentru poziția sa strategică de-a lungul coridorului autostrăzii A1/E70, pentru proximitatea față de clusterul auto și high-tech din sudul României și pentru accesul la o forță de muncă calificată”, scrie sursa citată. Distanța de București este foarte mică.

”Stabilirea unei noi locații de producție în România reflectă viziunea noastră pe termen lung de a ne extinde pe piețele cu creștere puternică, menținând în același timp standardele de calitate și inovare pentru care DEHN este cunoscută.

Suntem încântați de parteneriatul nostru cu CTP, care au demonstrat flexibilitatea, fiabilitatea și angajamentul profund față de succes pe care le căutăm la partenerii noștri”, a afirmat Philipp Dehn, CEO al DEHN.