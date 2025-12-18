Un gigant din Germania l-a vrut pe jucătorul dorit de Dinamo! Motivul pentru care a picat transferul

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță, jucător care până în vară a fost sub contract cu FCU Craiova 1948, a fost aproape de un transfer la Schalke 04, una din formațiile de tradiție din Germania. Atacantul a ajuns în cele din urmă la Dinamo Kiev și acum este dorit înapoi în România, de Dinamo.

Jucătorul dorit de Dinamo, aproape de transferul în Germania

Adrian Mititelu, patronul echipei oltene, a dezvăluit că au existat propuneri multiple pentru atacant, însă cel mai repede s-au mișcat ucrainenii.

„Am văzut că sunt tot felul de speculații și știri. Eu sunt surprins că nu mai joacă, că nu este băgat în teren la Kiev. Dacă revine în România, el poate juca fără probleme la primele 3 din campionat. Este numărul 1. Eu cred mult în el, știu ce poate. În vară, el putea să meargă la Standard Liege, a avut oferta pe masă. Mircea Rednic l-a dorit foarte mult.

Au mai fost Schalke 04 și Rakow. Polonezii au fost cei mai insistenți și chiar plăteau mai bine decât Dinamo Kiev. S-a întârziat însă și așa a ajuns la Dinamo Kiev. Cei de la Standard îl voiau mai întâi împrumut, cu drept de cumpărare. Dar tot era bine pentru el. Eu zic că era unul dintre cei mai buni atacanți din Europa la ora actuală”, a spus Adrian Mititelu pentru .

Schalke 04 se află în liga secundă germană, însă rămâne una dintre echipele cele mai importante din Germania. În urmă cu 15 ani juca în semifinalele Ligii Campionilor, iar de-a lungul istoriei a avut jucători uriași, precum Raul, Neuer sau Huntelaar, în componență.

Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo îl vrea pe Blănuță

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost întrebat direct . Acesta a confirmat că interesul este real, însă a recunoscut, în același timp, că mutarea, în această iarnă, va fi una dificilă.

„Blănuță a fost tot timpul în vederile noastre, dar condițiile au fost prohibitive și așa că nu are rost să discutăm la momentul ăsta. El a rămas în atenția noastră, e un tânăr român de foarte mare perspectivă. E foarte greu să facem ceva la momentul ăsta. Noi nu cedăm niciodată până când nu e final.

Ne interesează, e mult spus încercăm la momentul ăsta sau că suntem în negocieri, dar ne interesează. Vedem ce oportunități se ivesc, la fel ca la toate transferurile pe care le-am făcut. Am căutat tot timpul să găsim soluții. E foarte dificil să ne ducem acolo (n.r. la suma de 2 milioane de euro)”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Kopic despre George Pușcaș la Dinamo

au început să fie din ce în ce mai dese, iar unul dintre fotbaliștii care ar fi pe lista lui Dinamo e și George Pușcaș. Liber de contract din vară, când a reziliat cu gruparea turcă, Bodrumspor, atacantul este pe placul lui Kopic, lucru confirmat chiar de antrenorul croat.

„Este un jucător bun. Am discutat despre el și în vară, poate și iarna trecută. Este pe lista noastră de jucători. Momentan, avem câteva poziții pe care căutăm să ne întărim, dar nu am informații despre vreo discuție specifică. Pentru mine, important este că avem un obiectiv clar, ca toată lumea să știe pe ce poziții trebuie să găsim jucători”, a declarat Kopic la conferința de presă premergătoare meciului UTA – Dinamo.