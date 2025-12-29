Sport

Un gigant din Seria A, pe urmele lui Radu Drăgușin! Anunțul vine din Italia: „Ar fi o oportunitate de transfer

Radu Drăgușin stârnește interes de la o forță din Seria A după ce a revenit pe terenul de fotbal. Presa din Italia a oferit marele anunț.
Iulian Stoica
29.12.2025 | 16:08
Un gigant din Seria A pe urmele lui Radu Dragusin Anuntul vine din Italia Ar fi o oportunitate de transfer
Radu Drăgușin, dorit de un gigant din Seria A. Sursă foto: Colaj Fanatik
După o pauză de 11 luni, Radu Drăgușin a revenit pe terenul de fotbal în Crystal Palace – Tottenham. Foarte apreciat în Seria A, fundașul este dorit de un club gigant din Italia. Despre cine este vorba.

Radu Drăgușin, dorit în Seria A

Proaspăt revenit din accidentare, Radu Drăgușin rămâne un nume important pentru cluburile mari de pe continent. Fundașul român este dorit de o formație din Seria A, campionat ce l-a lansat în fotbalul mare.

Mai exact, presa din Italia a dezvăluit faptul că AS Roma își dorește transferul lui Radu Drăgușin. Totodată, Gian Piero Gasperini analizează atent și tratativele cu Axel Disasi, fundaș legitimat la Chelsea.

„Pe lângă Disasi de la Chelsea, Roma îl analizează și pe Dragusin, fost jucător la Juventus și Genoa, în prezent la Tottenham”, au punctat jurnaliștii de la Sky Sport.

Evoluția lui Drăgușin este monitorizată constant

În ciuda revenirii pe teren, italienii analizează intens și parcursul lui Radu Drăgușin. Jurnaliștii din „Cizmă” au amintit de faptul că fundașul român tocmai s-a întors dintr-o accidentare și forma fizică a fotbalistului este, cel mai probabil, în urmă.

„Tranzacția rămâne complicată, dar trebuie evaluată cu atenție, mai ales că fundașul a revenit pe bancă pe 20 decembrie, în meciul cu Liverpool, după un an de absență cauzat de o ruptură de ligament încrucișat în ianuarie 2025.

Ar putea fi o oportunitate de transfer, deși există unele întrebări legate de starea sa fizică. De asemenea, dacă Spurs ar fi dispuși să-l cedeze, alte cluburi ar fi, de asemenea interesate de serviciile lui Drăgușin”, au mai spus jurnaliștii din Italia.

