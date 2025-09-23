Un gigant din Spania, aproape să fie vândut unui fond de investiții american! Clubul este evaluat la 2.5 miliarde de euro

Fotbalul din zilele noastre atrage din ce în ce mai mult interes, iar acest lucru se reflectă și în sumele oferite la salarii sau transferuri. Ei bine, cluburile cu tradiție au început să aibă din ce în ce mai mulți patroni de pe alte continente, aici amintim de Todd Boehly la Chelsea, iar acum o altă echipă cu notorietate în Europa este pe punctul de a fi preluată de un fond de investiții american.

Atletico Madrid, dorit de un fond de investiții american

. Cum clubul din capitală este extrem de iubit, mai multe persoane potente doresc să vină și să investească.

Ei bine, în ultimele zile s-a scris intens despre interesul companiei Apollo Global Management pentru preluarea clubului din capitala Spaniei. Evaluarea pe care firma americană o atribuie clubului Atlético de Madrid în cadrul negocierilor se ridică la aproximativ 2,5 miliarde de euro. Negocierile sunt exclusive, ceea ce înseamnă că alți potențiali cumpărători sunt excluși din discuțiile privind clubul de fotbal spaniol, conform informațiilor furnizate de jurnalistul .

Jurnalistul spaniol a relatat că, deocamdată, nu s-a ajuns la un acord definitiv între părțile implicate, care au ales să nu ofere declarații cu privire la tranzacție. Totodată, nu există certitudinea că un consens va fi atins în perioada următoare. Apollo are în plan să efectueze achiziția prin fondul său specializat în investiții în sport, evaluat la 5 miliarde de dolari (circa 4,24 miliarde de euro la cursul actual), și intenționează să-i mențină în conducerea clubului pe Miguel Ángel Gil, în calitate de director general, și pe Enrique Cerezo. Păstrarea acestora reprezintă o condiție esențială a acordului, care include, de asemenea, obligația ca cei patru acționari existenți să-și diminueze participațiile.

Atletico Madrid, mai accesibilă decât Barcelona sau Real Madrid

. Capitalul lui Atletico Madrid este dominat de Miguel Ángel Gil, acționarul majoritar al Atlético Holdco, compania care controlează clubul cu o participație de 70,39%. Quantum Pacific, firmă britanică fondată de magnatul israelian Idan Ofer, deține un pachet de 27,81%. În cadrul Atlético Holdco, Miguel Ángel Gil deține 50,82% din acțiuni, fondul american de investiții Ares Management deține 33,96%, iar președintele clubului, Enrique Cerezo, are o participație de 15,22%.

În prezent, părțile implicate poartă discuții pentru a stabili ce proporție din valoarea totală a tranzacției va fi direcționată către cumpărarea și vânzarea de acțiuni și ce parte va fi alocată majorării de capital, conform informațiilor transmise de publicația menționată anterior. La început, discuțiile dintre Apollo și Atlético de Madrid se concentrau exclusiv pe finanțarea proiectului Parque Metropolitano, compania care se ocupă de dezvoltarea Ciudad del Deporte — un complex imobiliar situat în cartierul San Blas din Madrid, în apropierea Stadionului Metropolitano.

Acest proiect, a cărui primă fază este așteptată să fie finalizată în mai 2027, este rezultatul acordării de către Primăria Madridului a cinci terenuri către clubul rojiblanco pentru o perioadă de 75 de ani. Atlético de Madrid va dezvolta pe acest teren o varietate de activități de agrement și sport, inclusiv golf, escaladă, patinaj, padel, tiroliană și chiar o plajă artificială unde se va putea practica surf.

Rămâne de văzut dacă această tranzacție va ajunge la final, însă un lucru este clar, anume că fotbalul atrage din ce în ce mai mulți oameni de afaceri potenți financiari. Fotbalul a devenit la rang de afacere, iar acest fapt este dovedit prin sumele de transferuri, dar și salariile care sunt oferite în prezent.