Un gigant din Ungaria dă o nouă lovitură puternică pe piața din România. Va dezvolta o super afacere, în județul unde vor să se mute foarte mulți români

O mare companie din țara vecină, Ungaria, investește într-un sector important din România. Vecinii noștri au inaugurat recent o fabrică într-un județ important din Ardeal.

Super afacere în România derulată de un gigant din Ungaria. O nouă fabrică ridicată în județul căutat de români

În această primăvară, compania maghiară de construcții KESZ a inaugurat prima sa unitate de producție din România. E vorba de o fabrică din localitatea Moldovenești, în apropiere de Turda.

ADVERTISEMENT

La ceremonia de inaugurare din județul Cluj, care a avut loc pe 6 martie, a participat și Levente Magyar, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului, scrie Hungary Today, citată de .

Oficialul Guvernului de la Budapesta a mai declarat că acesta este primul dintr-o serie de proiecte care vor fi implementate de companii maghiare cu sprijinul Guvernului Ungariei în România.

ADVERTISEMENT

Conform unui comunicat oficial al companiei maghiare, fabrica KÉSZ România este amplasată lângă Turda. Locația este excelentă din punct de vedere strategic, fiind la doar 1,5 km de autostrada A3 Transilvania.

Ce se va produce la fabrică din județul Cluj

Unitatea de producție se întinde pe o suprafață de 4 500 mp. Fabrica a fost echipată deja cu utilaje de ultimă generație. Pe porțile unității vor ieși în curând structuri metalice și structuri auxiliare, tubulatură de aer și fitinguri.

ADVERTISEMENT

Sursa de energie a fabricii din Cluj este reprezentantă de de 200 kWp. ”Facilitatea dispune de platforme betonate, zone pentru producție și depozitare, precum și birouri și zone de socializare corespunzătoare. Fabrica a fost proiectată în așa fel încât să permită extinderea ușoară a capacităților suplimentare de producție, răspunzând astfel în mod flexibil cerințelor pieței”, se arată în comunicatul KESZ.

ADVERTISEMENT

Investiția din România a maghiarilor are un cost total de 1,8 miliarde de forinți, undeva la 4,5 milioane de euro. Aceasta a fost realizată cu sprijinul Agenției Maghiare pentru Promovarea Exporturilor (HEPA).

La ora actuală, KESZ Group este unul dintre cele mai mari grupuri de construcții din Ungaria. Compania mai derulează afaceri în tehnologia industrială, energie, logistica și dezvoltare imobiliară.

În România, portofoliul de proiecte rezidențiale al KESZ include One Herastrau Park, One Charles de Gaulle, One Mircea Eliade, Riviera Luxury Residence Cluj, Prima Residence Oradea și Hexagon Office Cluj.

Ungaria investește și într-o fabrică din Harghita

La mijlocul lunii aprilie, Korodi Attila, primarul din Miercurea Ciuc, și Orban Zoltan, directorul și proprietarul companiei Alpin Szig es Szerkezet Epitoipari SRL din Ungaria, care deține firma Mineral Insulation SRL din Miercurea-Ciuc, au anunțat că o fabrică de vată minerală va fi construită în municipiul reședință de județ.

Aceasta va avea o capacitate anuală de 30.000 de tone. în această vară. Grație acestei investiții de 20 de milioane de euro, în zonă vor apărea cel puțin 70 de noi locuri de muncă. Unitatea va deveni operațională la sfârșitul anului 2026.

”Ne bucurăm că sosește în oraș o investiție privată care, într-o primă fază, creează cel puțin 70 de locuri de muncă. Aceasta aduce o nouă ramură industrială la Miercurea-Ciuc și, în plus, reabilitează, ca investiție brownfield, fosta locație a companiei miniere județene„, a declarat Korodi Attila, conform .