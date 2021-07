Un gimnast a testat paturile “anti sex” ale japonezilor: “E fake news!”. Video

În așteptarea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, sportivii ajunși la Tokyo se distrează copios pe seama paturilor ecologice puse la dispoziție de organizatori.

ADVERTISEMENT

Curios din fire, gimnastul irlandez Rhys McClenaghan a ținut să testeze pe propria piele teoria conform căreia japonezii ar încerca să „împiedice orice intimitate în Satul Olimpic”.

Concluzia? „E fake news!”, susține tânărul de 21 de ani. Confecționate din carton, paturile cu pricina sunt construite astfel încât să susțină greutatea unei singure persoane. De altfel, fabricantul a explicat încă de anul trecut că acestea pot suporta până la 200 de kilograme.

ADVERTISEMENT

Un gimnast a demontat mitul paturilor „anti sex” de la Jocurile Olimpice

„Se presupune că paturile sunt anti-sex. Sunt făcute din carton, da, dar ar fi trebuit să se rupă la orice mișcare bruscă. E fake news!”, le-a transmis Rhys McClenaghan fanilor săi, imediat după realizarea ineditului experiment.

“Anti-sex” beds at the Olympics — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys)

Pentru a respecta distanțarea fizică și toate celelalte măsuri impuse în contextul pandemiei Covid-19, sportivilor .

ADVERTISEMENT

O decizie pe cât de ciudată, pe atât de amuzantă, în condițiile în care organizatorii respectă „tradiția” și le pun la dispoziție 160.000 de prezervative gratuite. Acestea sunt distribuite de peste 30 de ani, ca un semnal de alarmă asupra virsului HIV şi bolii SIDA.

Marian Drăgulescu, la pas prin Satul Olimpic: „Bine că avem aer condiţionat peste tot”

Ajuns la Tokyo împreună cu , care cuprinde peste 100 de sportivi, Marian Drăgulescu le-a prezentat fanilor Satul Olimpic, împărtășindu-le, totodată, primele sale impresii.

ADVERTISEMENT

„Am ajuns în satul olimpic, am ajuns pe la miezul nopţii, am dormit doar vreo trei ore, din cauza diferenţei de fus orar.

Nu e nicio problemă, am fost la ora 05:00 la micul dejun, ne-am plimbat puţin prin Satul Olimpic, am văzut unde sunt sălile de mese, de forţă.

ADVERTISEMENT

E destul de cald în Japonia, dar este bine că avem aer condiţionat peste tot, inclusiv în autobuzele care circulă pe aici. Camerele sunt cam micuţe, eu stau cu un apartament cu două camere.

ADVERTISEMENT

Suntem patru sportivi de la gimnastică, box şi judo. Luni mergem să ne antrenăm în sălile de gimnastică. Până atunci, ne plimbăm prin satul olimpic şi pe la sala de forţă”, a explicat multiplul campion mondial și european.