Un gol la 108 secunde! Cum a ajuns Dinamo să piardă un meci cu 50-0 în fața unui proiect susținut cu bani din Ungaria

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Un rezultat greu de imaginat s-a înregistrat în fotbalul românesc. Echipa feminină de tineret a celor de la FK Csikszereda a învins-o pe Dinamo cu un neverosimil 50-0, într-o partidă din campionatul național. În timp ce bucureștencele sunt ciuca bătăilor, clubul din Miercurea Ciuc a crescut spectaculos în ultimii ani, beneficiind inclusiv de investiții importante din Ungaria.

Csikszereda – Dinamo 50-0! Rezultat incredibil în Liga Națională de Tineret

Partida dintre FK Csikszereda și Dinamo 1948, disputată miercuri, 28 octombrie, în etapa a șasea a Ligii Feminine de Tineret, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru formația bucureșteană. Gazdele au marcat pe bandă rulantă și au înscris nu mai puțin de 50 de goluri, fără să primească vreunul.

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La pauză, tabela arăta deja 27-0. Jucătoarele pregătite de Emőke Berkeczi au continuat să atace și în repriza secundă, când au mai punctat de 23 de ori. În medie, Csikszereda a marcat o dată la fiecare 108 secunde. Noémi Kádár și Ingrid Ieney Pap au fost principalele marcatoare ale partidei. Fiecare a înscris câte 11 goluri, în timp ce Kitti Lőrincz și-a trecut numele pe lista marcatoarelor de nouă ori.

Loc Echipă M V E Î Golaveraj Puncte 1 Rapid București U19 7 6 1 0 70-6 19 2 Csikszereda Miercurea Ciuc U19 7 6 1 0 67-6 19 3 Concordia Chiajna U19 7 6 0 1 30-5 18 4 Farul Constanța U19 7 5 0 2 59-9 15 5 FC Argeș U19 7 4 0 3 23-19 12 6 Juniorul București U19 7 3 0 4 13-20 9 7 LPS Buzău U19 7 2 0 5 8-30 6 8 Petrolul Ploiești U19 7 1 0 6 15-26 3 9 CS Dinamo U19 7 1 0 6 19-38 3 10 Dinamo București U19 7 0 0 7 1-146 0

Dinamo, ciuca bătăilor! Un singur gol marcat și 146 primite

Echipa bucureșteană traversează un sezon dezastruos și ocupă ultimul loc în Seria 1 a Ligii Feminine de Tineret. După șapte partide, Dinamo are un golaveraj incredibil: un singur gol marcat și 146 primite.

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Formația pregătită de Adrian Matei a încasat, în medie, aproape 21 de goluri pe meci. Singura reușită a venit în partida cu Petrolul Ploiești, pierdută cu 1-13. În derby-ul cu Rapid, jucătoarele formației din Ștefan cel Mare au pierdut cu 0-26. Nivelul din Liga Națională de Tineret pare unul total dezechilibrat.

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Csikszereda, lider în SuperLiga feminină! Echipa mare a crescut incredibil

Rezultatul înregistrat la nivel juvenil nu este singurul motiv de satisfacție pentru clubul din Miercurea Ciuc. Echipa de senioare traversează, la rândul său, o perioadă excelentă și ocupă primul loc în SuperLiga feminină după nouă etape. Csikszereda a devenit una dintre principalele candidate la titlu. Formația pregătită de Péter Kollár a încheiat turul sezonului regular pe poziția secundă, cu 18 puncte din 21 posibile.

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Ascensiunea echipei feminine face parte dintr-un proiect mult mai amplu. Csikszereda a investit constant în dezvoltarea fotbalului juvenil și în infrastructură, iar rezultatele încep să se vadă la mai multe niveluri. În urmă cu doar două sezoane, clubul ciucan evolua în liga secundă!

Milioane de euro din Ungaria pentru Csikszereda. Cum a fost finanțată ascensiunea clubului

În spatele dezvoltării celor de la FK Csikszereda se află și sprijinul financiar consistent primit din Ungaria. În perioada administrației Viktor Orbán, guvernul de la Budapesta a direcționat sume importante către academiile de fotbal din comunitățile maghiare aflate în afara granițelor. Printre principalele beneficiare din România s-au numărat Csikszereda și Sepsi OSK.

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Finanțarea a fost realizată prin mai multe mecanisme. Unul dintre acestea a fost programul TAO, prin care companiile maghiare puteau direcționa o parte din impozitul pe profit către organizații sportive. Banii destinați academiilor din afara Ungariei erau administrați inclusiv prin fundația din Felcsút, asociată Academiei Puskás.

Potrivit cifrelor oficiale comunicate de autoritățile maghiare și publicate de Gazeta Sporturilor, pentru sezonul 2025-2026, FK Csikszereda a beneficiat de o alocare de 699.937.000 de forinți, echivalentul a aproximativ 1,92 milioane de euro, numai prin programul administrat de fundația din Felcsút.

Viitorul finanțării, sub semnul întrebării. Guvernul Ungariei schimbă regulile

Modelul financiar care a contribuit la ascensiunea clubului din Miercurea Ciuc traversează însă o perioadă de schimbări majore. a anunțat eliminarea sistemului TAO începând cu 1 ianuarie 2027 și înlocuirea acestuia cu un alt mecanism de finanțare a sportului. Autoritățile maghiare au confirmat că programele destinate fotbalului sunt reevaluate.