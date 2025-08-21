Un grup de 50 de români s-a rătăcit într-un sat din Franța. Plecați la cules de struguri, niciunul dintre ei nu vorbea franceză sau engleză

News

Claudia Şoiogea
21.08.2025 | 12:46
Un grup de 50 de romani sa ratacit intrun sat din Franta Plecati la cules de struguri niciunul dintre ei nu vorbea franceza sau engleza
50 de români s-au rătăcit în Franța. Sursa foto: Mâcon Infos

50 de români plecați la cules de struguri au avut parte de o experiență mai puțin plăcută. La un moment dat, întregul grup s-a rătăcit într-un sat din Franța. Pentru că nimeni nu a știut limba franceză sau engleză, comunicarea cu localnicii a fost aproape imposibilă.

50 de români s-au rătăcit în Franța

Un grup de români din Satu Mare s-a rătăcit în Franța. Totul s-a întâmplat din vina șoferului, care nu a fost atent la semnele de circulație și s-a ghidat exclusiv după GPS. Câteva momente mai târziu, și-a dat seama că a comis o greșeală. Șoferul de origine română a ignorat interdicția de circulație pentru vehiculele de peste 7.5 tone și a ajuns pe o strada îngustă.

Destinația grupului de 50 de români era Leynes. După ieșirea de pe A6, șoferul român a decis să se aventureze pe un drum atât de îngust, încât abia puteau să circule două mașini de mici dimensiuni. Deplasarea cu autocarul pe acel drum a fost o adevărată provocare, iar într-un final, cu toții au ajuns în Les Vessats.

Pentru presa franceză, un localnic care a asistat la întreaga scenă a povestit cum s-a întâmplat totul. Francezul a declarat că nu este pentru prima dată când mașinile de mari dimensiuni se aventurează pe un astfel de drum. De obicei, mulți șoferi apelează la această rută, fără să știe că, la un moment dat, nu mai pot înainta.

Cum au reușit românii să ajungă la destinație

Localnicul care s-a trezit cu autobuzul pe strada sa a declarat că a încercat să îi ajute pe români. Comunicarea cu ei a fost aproape imposibilă, deoarece niciuna dintre cele 50 de persoane nu știa limba franceză sau limba engleză. Din fericire, o persoană care îi aștepta la destinație pe români a venit la fața locului să îl ghideze pe șoferul de autobuz.

„Am fost alertat la 6 dimineața de un zgomotul produs de ceea ce părea a fi un camion. Îngrijorat, am ieșit să văd despre ce era vorba. Acum câțiva ani, un camion cu remorcă, rătăcit în cartier, mi-a smuls o parte din acoperiș încercând să manevreze. Am avut surpriza să mă trezesc în fața unui autobuz mare. Din el au coborât vreo cincizeci de persoane, niciuna neînțelegând franceza sau engleza.”, a spus localnicul, pentru Mâcon Infos.

Potrivit localnicului francez, românii trebuiau să ajungă în piața satului din Leynes. Din cauza străzii înguste, autobuzul care îi transporta a rămas blocat. Persoana care a venit să îl ghideze pe șoferul român nu a avut deloc muncă ușoară, deoarece intersecția dintre Montée des Sœurs și Grand’Rue este foarte îngustă și, de cele mai multe ori, este blocată de mașini parcate. Din fericire, aventura românilor s-a încheiat cu bine.

Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
