„Un haos total!” Elena Lasconi, prima reacție pentru Fanatik după decizia de suspendare a anulării alegerilor

Elena Lasconi a comentat, în direct la Testul Puterii cu Denise Rifai, hotărârea Curții de Apel Ploiești de suspendare a deciziei CCR de anulare a alegerilor.

Cum comentează Elena Lasconi hotărârea Curții de Apel Ploiești

privind anularea alegerilor din decembrie. În acest context, Elena Lasconi a avut prima reacție față de această decizie, în direct la Testul Puterii, emisiune difuzată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, doar pe FANATIK.ro.

ADVERTISEMENT

„E un haos, nu mai înțelege nimeni nimic. Am vrut să lupt, să îmi fac dreptate, că și ce am pățit eu a fost o nedreptate. Am contactat specialiști, avocați în drept internațional. Asta spune și Constituția. Nu știu cine are de câștigat. Dacă nu se țin alegerile pe 4 mai, nu cred că vor mai veni oameni la vot.

Vom vedea reacții din SUA. Deja știm care este opinia lor, a administrației Trump, față de anularea alegerilor de anul trecut. După cum arată Constituția este foarte clar că CCR este mai puternică decât orice altă decizie judecătorească. Mulți oameni mi-au spus că nu mai vor să meargă la vot, pentru că cred că voturile lor nu contează. E fără precedent.

ADVERTISEMENT

Eu îmi doresc să fie liniște în țară, să nu mai fie oameni panicați. Toată lumea abia așteaptă să se termine cu alegerile prezidențiale. Și dacă turul doi înapoi, eu înțeleg că nu se mai poate. Am vrut să mi se facă și mie dreptate, am fost corectă, nu am lucrat cu boți, și mi s-a spus că nu se poate. Este o premieră în România și de aproape de un an de zile suntem numai în premiere. Eu consider că s-a încălcat grav democrația din țara asta

Acum suntem în situația în care să ne trezim că pe data de 4 să nu avem alegeri. Este absurd ce se întâmplă. Nu avem o claritate, avem nevoie de liniște, de oameni care să ia decizii înțelepte. Nu știu de ce se întâmplă lucrurile astea. Parcă e un blestem cu alegerile astea. Mi-e și frică să o sun pe mama”, a declarat la FANATIK.ro.

ADVERTISEMENT

Magistrații Curții de Apel Ploiești au dispus suspendarea executării și anularea Hotărârii nr. 32 din 6 decembrie 2024, prin care CCR a anulat alegerile prezidențiale. Această decizie nu e definitivă, putând fi atacată în termen de cinci zile la Înalta Curte de Casație și Justiție.

ADVERTISEMENT

Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat, ulterior, că procesul electoral pentru alegerile prezidențiale programate în 4 mai continuă, în ciuda suspendării emise de Curtea de Apel Ploiești.

„Activitatea tuturor birourilor continuă în temeiul și pentru executarea măsurilor prevăzute de actele normative și a celor administrative cu caracter normativ care vizează actuala procedură de alegere a Președintelui României”, se arată într-un comunicat de presă emis de BEC.