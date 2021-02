Un iceberg aproape cât județul Ilfov s-a desprins de Antarctica. Ce se întâmplă cu el

Un iceberg aproape cât județul Ilfov s-a desprins de Antarctica. Vorbim despre un bloc de gheaţă cu o suprafaţă de 1.270 kilometri pătraţi.

Totul a debutat prin mici fisuri, încă de acum 10 ani, lângă o staţie de cercetare britanică. Cercetătorii spun acum că nu există nicio dovadă că schimbările climatice ar fi cauza.

Cu toate acestea, în 2016, baza de cercetare s-a mutat pe uscat, din motive de siguranţă. Desprinderea blocurilor de gheaţă din Antarctica nu este ceva neobişnuit.

Cu toate acestea, oamenii deștiință susțin că priocesul este accelerat în ultimii ani de schimbările climatice. „În următoarea perioadă, icebergul se poate îndepărta sau s-ar putea prăbuşi”, spune britanica Jane Francis, şefa staţiei de cercetare.

De asemenea, e posibil ca acesta „să rămână aproape de suprafaţa de gheaţă Brunt”, adaugă Jane Francis, director British Antarctic Survey.

Vă reamintim și că un iceberg mai mare decât suprafaţa oraşului Los Angeles s-a desprins de banchiza antarctică la finalul anului 2019, acesta fiind primul cu o astfel de dimensiune în mai mult de jumătate de secol.

Numită de oamenii de ştiinţă D-28, masa de gheaţă s-a separat din estul Antacticii pe 26 septembrie. Măsura 1.636 de kilometri pătraţi, având o grosime de 210 metri şi cântărea aproximativ 315 miliarde de tone.

Cercetătorii de la Australian Antarctic Program, Institute for Marine and Antarctic Studies şi de la Scripps Institution of Oceanography din San Diego au urmărit evoluţia banchizei timp de aproximativ 20 de ani, înainte de a remarca în anii 2000 o ruptură dezvoltându-se.

Helen Amanda Fricker, de la Scripps, a spus că cercetătorii au prezis că desprinderea va avea loc între 2010 şi 2015. Cea mai recentă ruptură a avut loc în 1963 – 1964.

