Un incendiu devastator a făcut scrum un depozit de mobilă, în Timiş. Focul a fost atât de puternic încât a afectat şi maşinile din stradă

Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din localitatea Dumbrăviţa, flăcările fiind atât de mari încât focul s-a extins în stradă, cuprinzând şi mai multe maşini.

Incendiul a afectat şi trei maşini parcate lângă depozit

a fost de 250 metri pătraţi, pompierii luptând din greu cu focul şi reuşind să-l lichideze înainte de a se propaga la clădirea învecinată, pe care o ameninţa.

Totuşi, în urma incendiului au fost afectate autoturismele parcate pe stradă, transmit cei de la ISU Timiș, dar din fericire nu s-au înregistrat şi victime.

“La locul evenimentului s-au deplasat de urgenţă 30 de pompieri din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara cu 7 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică şi un echipaj SMURD.

La sosirea la locul evenimentului s-a constatat ca incendiul se manifesta generalizat la un spaţiu de depozitare, nivel parter, pe o suprafaţă de aproximativ 250 mp, cu pericol de propagare la clădirea învecinată”, au transmis reprezentanţii ISU Timiş.

Pagubele materiale sunt însă destul de mari, iar pe lângă materialele pentru mobilă, scânduri şi pal, plus alte echipamente care au fost mistuite de flăcări, au fost afectate şi trei masini parcate pe stradă, lângă hală.

“A pocnit, a bubuit. M-am uitat aici, am văzut că ardea deja depozitul din vecini. Am sunat la 112, în câteva minute a luat foc. Flăcările erau cât blocul. Chiar am crezut că ia foc și locuința noastră”, a declarat speriat unul dintre vecini, pentru Stirile ProTV.

În acest sfârşit de săptămâni şi . Unul dintre ele a mistuit 12 containere în care erau cazaţi refugiaţi ucraineni, pe malul Lacului Morii, din sectorul 6 al Capitalei. Un copil a avut nevoie de asistenţă medicală, ca urmare a inhalării de fum, dar nu a necesitat transportul la spital.

Celălalt incendiu a afectat acoperişul fostului cinematograf Gloria, din sectorul 3, transformat între timp în sală de concerte. Deşi înăuntru se aflau aproximativ 100 de persoane, acestea s-au autoevacuat la timp, astfel că nimeni nu a fost rănit.