Un îndrăgit actor român a fost la un pas de moarte în Zanzibar. Acesta a avut o vacanță de coșmar după ce s-a infectat cu un virus periculos.

ADVERTISEMENT

Acesta nu a fost ajutat în timp ce se simțea rău și nici nu a luat medicamente. Întâmplarea a avut loc cu ceva timp în urmă, atunci când microbul i-a distrus sistemul imunitar.

Un îndrăgit actor român a fost la un pas de moarte. Vacanța de coșmar pe care a avut-o în Zanzibar

Vasile Calofir, un îndrăgit actor român, a avut o vacanță de coșmar Actorul a văzut moartea cu ochii după ce a luat un microb din cauza căruia a zăcut mai bine de o săptămână. Acesta nu a fost ajutat de nimeni și s-a temut pentru viața lui.

ADVERTISEMENT

s-a îmbolnăvit din cauza unui microb al mâinilor murdare, după care a stat la pat timp de 10 zile, de unul singur.

Vasile Calofir a reușit să se vindece de acest microb fără să ia medicamente și a făcut detox, după cum a declarat în cadrul unui interviu. Timp de o săptămână, actorul nu a mâncat mai nimic și a ajuns să piardă 10 kilograme.

ADVERTISEMENT

„Un an de zile n-am câştigat nimic, am preferat să stau să citesc, să scriu piese de teatru şi scurtmetraje pe care le voi produce singur. Am fost în Zanzibar într-o vacanţă de unde am crezut că nu mai scap cu viaţă.

Pentru că am luat un microb al mâinilor murdare şi am stat 10 zile la pat. N-am luat COVID, dar am zburat 8.000 de kilometri ca să iau acest microb.

ADVERTISEMENT

Am făcut detox, n-am luat medicamente, n-am mâncat, am slăbit aproape 10 kilograme”, a declarat Vasile Calofir pentru .

„N-am avut pe nimeni alături”

Din păcate, actorul din „Numai Iubirea” nu a avut pe nimeni atunci când era bolnav. Acesta a fost nevoit să îndure totul pe cont propriu, în timp ce se afla într-un bungalow.

ADVERTISEMENT

„A fost o experienţă, n-am avut pe nimeni alături, oamenii ăia că mor sau că trăiesc le este totuna. Am stat într-un bungalow şi am zăcut fără să aibă grijă cineva de mine.

Şi asta de la o masă unde toată lumea a mâncat cu mâinile şi probabil nu erau spălaţi. Mi-am revenit pentru că am trăit la viaţa mea multe”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Experiența a fost una foarte dură pentru Vasile Calofir, care a fost nevoit să consume doar orez și ananas ca să trăiască. De asemenea, acesta a băut doar apă îmbuteliată.

Actorul în vârstă de 48 de ani este fericit că a trecut cu bine peste această întâmplare cumplită. Acesta a fost nevoit să-și facă singur cumpărăturile, neavând pe nimeni alături.