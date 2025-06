Un internațional român, amintiri cu Lamine Yamal din La Masia: ”Avem o relație foarte bună”. Video

Un internațional român din a mărturisit că are o relație excelentă cu Lamine Yamal și a povestit cum a fost perioada petrecută în celebra academie La Masia unde se pregătesc juniorii Barcelonei.

Un internațional român, prieten cu Lamine Yamal

Atacantul Ianis Târbă, convocat la naționala U19 a României pentru EURO 2025, a plecat din La Masia și a mers la juniorii clubului Celta Vigo, însă a păstrat legătura cu Lamine Yamal, deși spaniolul a ajuns la cel mai înalt nivel.

”Ne știm de când eram copii, avem o relație foarte bună, ne înțelegem și acum, vorbim, da. Eu și Yamal ne înțelegeam bine, e un jucător foarte bun, se vede asta. Pe o parte a terenului era el, pe cealaltă eu.

Dimineața mergeam la școală. Mai apoi, pe la 16:00 venea un taxi și mă ducea la academie. În jur de 17:30 ajungeam acolo, la 18:00 începea antrenamentul. După antrenament mergeam puțin și în sală, apoi acasă. De 4 ori pe săptămână ne antrenam, iar la final de săptămână era meci. Tot ce făceam era cu mingea”, a declarat Târbă, pentru .

Întâlnire cu Messi și Pique

Puștiul în vârstă de 18 ani, despre care Horia Ivanovici a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că , l-a întâlnit și pe legendarul Leo Messi și a stat de vorbă cu fostul fundaș Gerard Pique.

”Ce m-a impresionat este că peste tot pe unde mergeam în turnee, Dubai, Japonia, indiferent, toată lumea se uita la noi ca la un club etalon. Cei mai buni juniori din lume erau acolo, la Barcelona.

M-am întâlnit de câteva ori cu jucători de la prima echipă, m-am întâlnit o dată cu Messi, dar n-am apucat să vorbesc cu el. Am făcut o poză. Cu Pique, după un antrenament, am stat puțin de vorbă cu el, am schimbat două cuvinte”, a spus Ianis Târbă.