Un internaţional român, nefericit la naţională: “Eu nu sunt pus în valoare!”. Selecţionerul, discuţie decisivă cu fotbalistul: “Habar nu ai că vei fi remarcat”

, dar și fost antrenor în „Ștefan cel Mare”, selecționerul alături de care naționala U19 a României a reușit în această vară să ajungă până în semifinale la Campionatul European găzduit chiar de țara noastră, a explicat, printre altele, și cum a rezolvat în urmă cu ceva timp o situație destul de complicată din vestiarul acestei reprezentative.

Cum a rezolvat Ion Marin, selecționerul de la U19, o situație în care un jucător s-a plâns că nu este suficient de mult pus în valoare în teren

Concret, a fost vorba despre un jucător care nu se simțea pus în valoare în poziția în care era utilizat de către experimentatul antrenor. Astfel că tehnicianul a apelat inclusiv la ajutorul psihologului de la loturile naționale în acest sens, dar și la discuții individuale purtate de el cu fotbalistul respectiv. Iar rezultatul a fost unul mai mult decât satisfăcător.

„A apărut și partea aceasta, eu pot să spun că în tinerețea mea de antrenor am mai lucrat cu psihologi. Am lucrat cu doamna Andrada, psiholoaga loturilor naționale, și l-am depistat pe Simionaș, de ce nu era fericit. Și am avut o discuție cu doamna Andrada, mi-a transmis niște lucruri, după care, în ghilimele, l-am băgat la mijloc pe Simionaș.

Când cu mine, când cu doamna. Și în felul acesta l-am făcut pe Luca să vină să-mi spună ‘Domnu’ profesor, dar eu vreau să ies în evidență. Ori rolul pe care mi-l dați, de mijlocaș defensiv, este unul care nu mă pune în valoare’.

Și i-am spus ‘Nu, te pune în valoare. Dacă tu faci bine ceea ce faci, tu ești cel care ne asigură nouă defensiva, joci în fața fundașilor centrali. Tu, prin faptul că anihilezi cel mai bun mijlocaș de atac al adversarului, faci un lucru imens. După care poți să construiești, să finalizezi’.

Dezvăluirile făcute de antrenor la emisiunea Fanatik Dinamo: „Invit pe toată lumea să nu se ferească să lucreze cu psihologul”

Dovadă este că, după toate aceste discuții, și după tot jocul ăsta pe care l-am făcut cu el, a ajuns de a dat și goluri la Campionatul European. A înțeles așa de bine că i-am spus: ‘Habar nu ai că oamenii care pricep și înțeleg fotbalul o să te remarce, o să te aprecieze, dacă tu îți faci treaba ta, rolul tău’. Și-a făcut treaba pe deplin, a jucat fantastic copilul. Ba mai mult, s-a autodepășit ajungând până acolo de a dat și goluri.

Este un caz, dar eu invit pe toată lumea să nu se ferească să lucreze cu psihologul. Să nu se ferească, pentru că este un punct câștigat cu siguranță. Poți să afli foarte multe despre copii, despre jucători. Și inclusiv la jucători maturi.

Eu am citit cartea lui Iniesta. Iniesta a stat un an de zile afară cu niște probleme pe care le-a avut, iar clubul s-a ocupat în mod special de el, inclusiv cu psihologi pe lângă el. L-au pus pe picioare din nou.

Să nu ne ferim să abordăm noutățile științei și ale tehnologiei. Au apărut mental coach, nu am lucrat cu niciunul până la ora actuală, dar e o idee. E o idee. Să vezi ce înseamnă, nu ai cum să nu fii deschis, nu poți să rămâi închis, că rămâi în urmă, te duci, pierzi”, a spus Ion Marin la