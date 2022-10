Un învățător decorat de Klaus Iohannis, exclus de la catedră pentru că era împotriva referendumului pentru familie

Decorat de Klaus Iohannis pentru rezultatele obținute cu copiii din mediile defavorizate, învățătorul Gheorghe Buluc a rămas fără catedra unei clase de elevi de la grupa pregătitoare dintr-o școală din Berceni din cauza convingerilor sale personale cu privire la ceea ce înseamnă familia. El s-a exprimat, acum patru ani, pe contul de Facebook împotriva referendumului pentru familie.

Învățătorul, exclus de la catedră la presiunea părinților

Învățătorul Gheorghe Buluc a făcut, acum patru ani, o postare pe Facebook susținând că nu este de acord cu referendumului inițiat de Coaliția pentru Familie, cel în care se cerea ca familia să fie definită ca uniunea dintre doi soți.

ADVERTISEMENT

Doar că, recent, atunci când trebuia să preia o , părinții elevilor au început să caute pe contul lui de socializare. Și, revoltați de părerea exprimată de învățător, au început să facă presiuni asupra directorului școlii pentru ca Gheorghe Buluc să nu mai predea, informează .

Culmea, deja învățătorul fusese la clasă, pe 30 septembrie, atunci când i s-a propus să preia un post de suplinitor, cadrul didactic titular urmând să lipsească în jur de șase luni. Acela a fost și momentul în care unul dintre părinții elevilor a avut curiozitatea să ”îl verifice” pe conturile de socializare pe tânărul venit special din Bacău pentru acel post.

ADVERTISEMENT

Iar acum patru ani, Gheorghe Buluc spusese, clar, că este împotriva referendumului pentru familie, lucru care i-a scos din minți pe părinții elevilor de la clasa pregătitoare pe care trebuia să îi preia. Și, în discuțiile de pe grupurile de WhatsApp s-a declanșat o adevărată furtună.

Conform sursei citate, unul dintre părinți ar fi afirmat că ”orice rătăcire sexuală nu este acceptată”, ba chiar se întreba dacă bărbatul are cazier la poliție în urma muncii cu copiii. ”Eu am fost la referendum (…) Dacă se confirmă, nici să nu aud de dânsul”, preciza un părinte pe respectivul grup.

ADVERTISEMENT

Directoarea școlii i-a spus să nu mai vină la ore

Părinții clasei care trebuia preluată de învățătorul Gheorghe Buluc au început, imediat, să facă presiuni asupra directoarei școlii Emil Racoviță, din Berceni, acolo unde urma să fie angajat tânărul, ca suplinitor.

Rezultatul presiunilor a dat roade imediat. ”Doamna director mi-a spus la telefon că nu e de acord cu ce s-a discutat (n.r- pe grupul de WhatsApp). Totuși, ea a acceptat ca eu să nu mai vin la școală și a invocat doar acest motiv. Era vorba doar de aceste discuții”, povestește Gheorghe Buluc pentru Hotnews.

ADVERTISEMENT

În ciuda apelurilor repetate, el nu a mai fost primit la școală. Ba chiar, conform sursei citate, directoarea și Inspectoratul Școlar București susțin că învățătorul nu ar fi fost, de fapt, repartizat acolo, ba chiar că îi lipsesc anumite studii pentru a-și profesa meseria.

ADVERTISEMENT

Învățătorul are două facultăți, un doctorat și a fost decorat de Iohannis

Culmea, el are două facultăți, un master în Management Educațional și un doctorat, fiind absolvent și al unui modul psihopedagogic nivel 2, cel necesar pentru a preda școli.

”În 2017 am intrat în programul național „Teach for Romania”. Am aplicat, am fost selectat și am făcut parte din acest program unde, timp de doi ani, am fost învățător pentru copii din medii dezavantajate. Apoi am ales să merg într-un liceu tehnic și să predau discipline tehnice, în București”, explică tânărul referitor la experiența sa în domeniu.

Mai mult, anul trecut, de Ziua Națională, Gheorghe Buluc a fost cu ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Cavaler pentru rezultatelor obținute ca profesor al elevilor din mediile defavorizate.