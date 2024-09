Un jucător a recunoscut că îi este frică de Dorinel Munteanu după Rapid – Oțelul 0-0. Prima reacție a clubului: “A fost ironic”

Tehnicianul formației gălățene a fost în centrul atenției după ce în etapa precedentă a avut un gest șocant și l-a luat de guler pe David Maftei. Acțiunea sa și la FANATIK SUPERLIGA.

Cât de frică le este jucătorilor de la Oțelul de Dorinel Munteanu

Președintele clubului Oțelul Galați, Cristi Munteanu, a intrat prin telefon la și a vorbit despre ieșirile nervoase ale lui Dorinel Munteanu, mai ales că mijlocașul italian Juri Cisotti a recunoscut după jocul cu Rapid că îi este frică de tehnician.

ADVERTISEMENT

”Toată săptămâna trecută s-a discutat de Dorinel Munteanu, de gestul care a fost acolo cu Maftei. Acum se termină meciul și se discută despre un impresar al unor jucători de-ai noștri și suntem iar subiect de presă. Parcă nu se mai termină, parcă prea mult se mediatizează ce se întâmplă la noi”, a declarat Cristi Munteanu.

”Normal că discutăm și de fotbal, dar nu putem trece cu vederea gesturi huliganice cum a fost cel de aseară al acestui domn Rareș Pop și nici ce a făcut Dorinel acolo. Ce a făcut Dorinel cu Maftei sunt păreri și păreri. La noi, Dănuț Lupu e de acord cu Dorinel, Vivi Răchită și cu Robert Niță nu sunt de acord cu Dorinel. Tu crezi că Dorinel este un antrenor prea impulsiv?”, a întrebat Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

”Este un antrenor care arde pe bancă, e vulcanic. În atâția ani eu nu l-am văzut la un antrenament pe Dorinel să înjure sau să jignească un jucător. S-a exagerat. Știi cum avea subiect discuția asta și se termina într-o zi? Dacă Maftei nu mai putea să joace sau juca foarte slab după incidentul ăla, dar Maftei a fost jucătorul meciului.

Da, l-a tras mai tare de tricou, dar și Maftei a greșit pentru că un antrenor când strigă de trei ori la tine și ești la 3 metri de el și nu întorci capul spre el… Suntem oameni de fotbal, în tensiunea unui meci, în presiunea unui joc și-a pierdut puțin cumpătul.

ADVERTISEMENT

(n.r. – jucătorilor le e frică de Dorinel Munteanu?) Nu. Îl respectă foarte mult pe Dorinel Munteanu și nu e vorba de frică. Poate Cisotti a fost ironic puțin când a zis că îi e frică de Dorinel Munteanu. Nu e cazul la Cisotti.

Dorinel nu vine cu bâta la stadion. Nu întâmplător după 10 etape suntem echipa cea mai organizată din campionatul ăsta, care am primit cele mai puține goluri, suntem echipa neînvinsă. Așa tare le e frică la jucători de Dorinel?”, a explicat președintele Oțelului.

ADVERTISEMENT

Jucătorii Oțelului, terorizați de antrenor

Discuția despre gesturile nervoase ale lui Dorinel Munteanu a continuat la FANATIK SUPERLIGA. ”Dar să știi că sunt imagini de aseară în care l-a făcut albie de porci pe Alex Pop, aproape la fiecare fază. Se vede pe margine”, a spus Cristi Coste.

”Mai înjură, și noi mai înjurăm, dar înjuri în neant, în gol. La antrenament nu-l aude nimeni, nu-l vede nimeni, dacă era omul să înjure o făcea și acolo”, a replicat Cristi Munteanu, care a fost contrat imediat de Robert Niță: ”Cristi, ție dacă îți făcea Dorinel Munteanu ce i-a făcut lui Maftei, luai mănușile, i le puneai în cap, tricoul de gât și plecai de pe teren”.

”Fotbalistic am spus de Dorinel Munteanu ca antrenor că e Mesia, că e Pele, că e cel mai bun”, a continuat Niță. ”Păi și atunci o echipă poate să aibă rezultate jucând de frică? Eu nu cred”, a marjat oficialul gălățenilor, dar fostul atacant i-a răspuns tăios: ”Eu cred că sunt terorizați de Dorinel Munteanu, asta cred că e termenul”.

”Unui jucător dacă îi este frică de antrenor sau e terorizat, nu mai vine, nu se mai pregătește. Eu nu cred că Dorinel ia bâta după fiecare antrenament sau îi bate cu bâta la fiecare antrenament. Sunt generații care dacă nu pui presiune pe ei, nu faci nimic”, a intervenit și Dănuț Lupu.

Comparație între Dorinel Munteanu și Viorel Hizo

”Dacă ar fi Dorinel la FCSB ar putea să facă ce face la Galați? Când ai jucători cu valoare și cu personalitate nu poți să faci asta”, a precizat și Vivi Răchită, contrat de Lupu: ”Când ai jucători cum are Oțelul, Dorinel a găsit metoda de a pune presiune, de a da rezultate”.

”Babicule (n.r. – Cristi Munteanu), pentru imaginea voastră și pentru că sunteți echipa comunității, sunteți sponsorizați, sunteți finanțați, nu e bine pentru club și pentru orașul Galați să se întâmple chestii de genul ăsta”, a fost sfatul lui Răchită.

”Am jucat cu toții cu antrenori din generația veche, atunci puteai să spui că era frică. Nu vreau să dau nume”, a continuat președintele Oțelului, la FANATIK SUPERLIGA, iar răspunsul a venit de la Robert Niță.

”Hizo nu se comporta niciodată pe teren cum o face Dorinel, nu înjura. L-am prins de vreo 3-4 ori pe nea Vio și mă certam cu el. Pentru Dorinel Munteanu nu e un semn de întrebare că antrenează doar la Galați?”, a punctat fostul atacant.

Dorinel Munteanu, contract până în 2027 la Galați

În finalul discuției, Cristi Munteanu a dezvăluit că Dorinel Munteanu a avut oferte să plece, dar a ales să continue cu Oțelul și în vară i-a fost prelungit contract. ”Dorinel de un an și ceva are ofertă să plece de la Galați și a ales să rămână și i-am prelungit contractul până în 2027. Am stabilizat clubul cu cel mai bun antrenor.

(n.r. – care e poziția exactă a lui la Oțelul, manager, antrenor, patron?) Nu fiți ironici. Este manager tehnic care se ocupă cu tot ce înseamnă partea fotbalistică în club. Așa vorbește el și de bani, că doar nu e proprietarul clubului, noi nu avem patron.

Dorinel se zbate foarte mult și își dorește ca jucătorii lui să fie plătiți la timp. De asta îmi pare rău că i s-a făcut un portret referitor la relația lui cu jucătorii. El ține foarte mult la jucători și se luptă în fiecare zi și am avut multe dispute.

Vă dau un exemplu. Când trebuie să plătești taxele la stat sau să plătești și trebuie să alegi, el se luptă să-și mulțumească jucătorii că așa e și normal. E antrenorul care vrea să facă performanță, care reușește lucruri bune la Galați.

Tot orașul îl apreciază, îl stimează și spectatorii vin la stadion pentru el. Pentru ce a făcut la echipă în ultimii trei ani și jumătate merită foarte mult respect”, a declarat președintele clubului Oțelul Galați, la FANATIK SUPERLIGA.

A băgat Dorinel Munteanu spaima în jucătorii Oțelului?